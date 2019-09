Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe sosea: O fetita de sase ani a murit intr-un accident cumplit soldat cu cinci victime O fetita de sase ani a murit si alte patru persoane, dintre care alti doi copii, au fost ranite intr-un accident de circulatie ce a avut loc intre localitatile Varsolt si Crasna. „In urma evenimentului in…

- Un tanar de 36 de ani a murit intr-un accident rutier. Autoturismul pe care il conducea a derapat, a ieșit de pe șosea și s-a oprit intr-un stalp de electricitate. Impactul a fost atat de puternic incat stalpul a fost rupt. 45 de minute au incercat medicii sa-l resusciteze, dar fara succes. Accident…

- Un accident grav a avut loc in apropierea localitații Corcova, din Mehedinți. O fetița de patru luni a murit și alte trei persoane au fost ranite. „Un tanar in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Corcova, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia, a…

- Paisprezece persoane au murit si 28 au fost ranite joi intr-un accident de microbuz care transporta migranti in provincia turca Van (sud-estul tarii), a informat agentia privata de stiri DHA - transmite...

- Mai multi sateni au sarit dupa fete sa le scoata din apa. Pe cea de 9 ani au scos-o prima, dupa cateva minute, fiind in stare de inconstienta. Ambulanta ajunsa la interventie a gasit-o pe fata in stop respirator, iar medicii au inceput resuscitarea. Fata de 9 ani a fost declarata decedata la fata locului.…

- Cel puțin 29 de persoane au murit și alte 18 au fost ranite dupa ce un autocar cu 50 de pasageri la bord s-a prabușit de pe un viaduct in statul indian Uttar Pradesh, in apropierea orașului Agra, au informat surse din Poliție, citate de Al Jazeera.Autoritațile suspecteaza ca șoferul ar fi…

- Un cumplit accident rutier a avut loc in aceasta noapte pe Autostrada A1. Doua persoane au murit pe loc iar doi copii au ajuns in stare critica la spital cu multiple traumatisme. Potrivit ISU Timis, in jurul orei 04:35, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1,…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DJ 203 intre Ulmu si Vultureni. Potrivit ISU Braila, in accident au fost implicate un autoturism si un autocamion.Din nefericire doua victime, un adult de 38 de ani si un copil care nu a implinit un an au fost declarate decedate.Alte trei…