Tragedie Smolensk. Urme de explozibil pe avionul în care se afla Lech Kaczynski, președintele Poloniei? Ipoteză șocantă In accident au murit toate cele 96 de persoane, președintele Poloniei și oficiali de rang inalt. Ei se deplasau in Rusia. Chiar daca experții polonezi și ruși au concluzionat ca accidentul din 2010 a fost cauzat de o eroare a piloților și de condițiile meteo nefavorabile, partidul aflat la Guvernare respinge aceasta ipoteza și acuza Rusia de atentat. Situația pare sa se complice dupa ce s-ar fi gasit urme de explozibil pe fragmente ale avionului. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE URMELE DE EXPLOZIBIL CARE AR FI FOST GASITE PE FRAGMENTELE AVIONULUI IN CARE SE AFLA PREȘEDINTELE… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

