TRAGEDIE Școală prăbușită. Peste 100 de copii, sub dărâmături Peste 100 de copii, cadre didactice și personal auxiliar ar fi fost prinse sub daramaturi dupa ce o școala primara s-a prabușit in Lagos, capitala comerciala a Nigeriei, scrie Reuters. "Se crede ca mulți oameni, inclusiv copii, sunt in prezent prinși in cladire", a declarat Ibrahmi Farinloye, purtatorul de cuvant al regiunii sud-vest a Agenției Naționale de Gestionare a Urgențelor, adaugand ca cifrele privind victimele nu au fost inca disponibile, mai scrie Reuters. Sute de oameni și echipaje de intervenție acționeaza la fața locului pentru salvarea celor prinși printre ruine. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- O cladire de trei etaje in incinta careia se afla o scoala s-a prabusit miercuri in Ita Faji, Lagos, Nigeria. In momentul incidentului, s-ar fi aflat in incinta mai mult de 100 de elevi, noteaza BBC. Echipele de salvare au scos mai mulți copii raniți din moloz. Operațiunile de salvare continua, iar…

- Cel puțin 8 copii au murit, astazi, dupa ce o cladire are gazduia o școala s-a prabușit. Din pacate, numarul victimelor ar putea crește dramatic, mai mulți elevi aflându-se înca sub darâmaturi.

- O cladire de trei etaje in incinta careia se afla o scoala s-a prabusit miercuri in Lagos, cel mai mare oras din Nigeria, au anuntat reprezentantii Agentiei pentru Gestionarea Dezastrelor, citati de Reuters.

- Aproximativ 100 de copii ar fi ramas blocați sub darâmaturi, dupa ce cladirea unei școli primare s-a prabușit miercuri în Lagos, cel mai mare oraș din Nigeria, relateaza Reuters. Pâna la ora actuala șapte copii au fost salvați de sub darâmaturi. Operațiunea de salvare este…

