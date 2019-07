Stiri pe aceeasi tema

- Un militar s-a sinucis duminica - cu arma de serviciu - in incinta Scolii Militare din Saumur (EMS), in marja ceremoniilor de Ziua Nationala a Frantei, a declarat jandarmeria pentru AFP, scrie news.ro.Drama a avut loc ”la finalul ceremoniei”, a declarat compania jandarmeriei din Samur pentru…

- Ziua Naționala a Franței a inceput cu celebra defilare de pe bulevardul Champs Elysees. Franța a aratat lumii ce are mai bun in materie de tehnica militara. Șefi de state și de guverne, inalți oficiali, parizieni, dar și foarte mulți turiști au asistat la parada.

- Presedintele francez Emmanuel Macron primeste duminica, la masa, la Palatul Elysee, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, aproximativ zece conducatori europeni, intre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele Comisiei Europene (CE) in exercitiu Jean-Claude Junker, relateaza AFP.

- Brigada franco-germana, elicopter britanic: traditionala defilare militara de 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, s-a desfasurat in acest an sub semnul cooperarii militare europene, un proiect drag presedintelui Emmanuel Macron, care a fost gazda festivitatilor, in prezenta mai multor lideri europeni,…

- Cancelarul german Angela Merkel si lideri europeni din Belgia, Estonia, Finlanda, Olanda si Portugalia vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde urmeaza sa ia parte la traditionala parada militara de pe Champs-Elysee. Militari din 10 tari care fac parte…

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei,...

- Cancelarul german Angela Merkel si alti cinci lideri europeni vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde vor urmari traditionala parada militara de pe Champs-Elysee pentru a intari ideea cooperarii europene in domeniul apararii, sustinuta de presedintele francez…

- Pe 14 iulie, de Ziua Naționala a Franței, la Paris va avea loc o impresionanta parada militara. Cu aceasta ocazie va fi prezentata și cea mai noua tehnica militara, desprinsa parca din filmele SF: soldatul zburator.