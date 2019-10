Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident de circulație, soldat cu 10 morți și 7 raniți grav, a avut loc azi-dimineața, puțin dupa ora 5, pe DN2A, in zona localitații Sf. Gheorghe din județul Ialomița. Accidentul dintre un TIR si un microbuz de transport pasageri a fost provocat de faptul ca soferul TIR-ului a patruns pe…

- Victimele carnagiului din Ialomița erau angajate ale unui cunoscut lanț de magazine in București. La momentul producerii accidentului veneau din Capitala si se indreptau spre casa. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat detalii despre starea de sanatate a supravietuitorilor groaznicului accident.…

- O tragedie s-a petrecut sambata dimineața pe șosea, intr-o comuna din Ialomița, in apropiere de Urziceni, unde 10 oameni au murit și 7 au fost raniți. Accidentul a fost provocat de faptul ca soferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu microbuzul de calatori, a declarat, pentru…

- Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni, in zona comunei Balaciu. Accidentul a fost provocat de soferul unui TIR-ului care a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu un microbuz de…

- Un microbuz cu 17 pasageri a fost spulberat de un TIR pe DN2A, în județul Ialomița, 9 oameni și-au pierdut viața pe loc. Accidentul a avut loc în jurul orei 5 dimineața și a fost activat planul roșu de intervenție, transmite Realitatea TV.

- Tragedie rutiera in localitatea Mihailești, județul Buzau. Trei persoane intre care o fetița de nici trei ani și-au pierdut viața. Potrivit stiridebuzau.ro, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, in afara localitații Limpezis, din direcția București catre Buzau, un bucureștean de 63 de ani a…

- Crește numarul deceselor in urma atacului de la Sapoca. Inca un pacient, victima a agresunilor care au avut loc in noaptea de 17 spre 18 august, a murit in luni dimineața. Era internata la Spitalul Universitar și avea 79 de ani. La aceasta ora in mai multe spitale din Capitala sunt inca internate inca…

- Tragedie rutera in Constanta. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti doi sunt in stare critica in spital. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 6.00 intre localitatile Lumina si Oituz. Soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent de o dubita care transporta…