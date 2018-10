Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de șase ani și un barbat, care era in direct pe Facebook, au murit, vineri noapte, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Timișoara de Moravița, in județul Timiș, in care au fost implicate doua mașini și un tractor, transmite MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut…

- Doi soferi pot spune ca s-au nascut a doua oara dupa ce masinile pe care le conduceau s-au lovit in plin pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe soseaua ocolitoare pe drumul aflat intre pasajul de pe strada Fagetului si intersectia din zona industriala. Martorii accidentului…

- „A fost o veste extraordinara intenția celor de la Rotary Caransebeș și din Germania de a ajuta și dota spitalul nostru. Proiectul este foarte important pentru intreaga regiune, atat prin cantitate, cat și prin calitatea aparaturii și a mobilierului care vor fi aduse in Caransebeș”, a precizat…

- Graciano Rocchigiani, 54 de ani, a fost ucis marți dimineața, de o mașina. Fostul campion se afla in Belpasso, Italia, pentru a o vizita pe mama celor doi copii ai sai. Germanul a fost o adevarata legenda a boxului , fiind supranumit „Rocky”. El a avut o cariera in boxul profesionist intre anii 1983…

- Un cetațean sarb a fost oprit sa iasa din țara, ieri, de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei de la Stamora Moravița, dupa ce oamenii legii au constatat ca acesta conducea o mașina cautata de autoritațile din Austria. La un control de rutina, polițiștii au descoperit ca un Volkswagen Passat,…