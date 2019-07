Tragedie rutiera pe soselele Romaniei. Un tanar a murit in urma tamponarii dintre o autoutilitara si un camion (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Victima incarcerata a suferit leziuni incompatibile cu viața și din pacate medicii nu au mai putut face nimic. Barbatul decedat avea 20 de ani. Un accident a avut loc pe DN1, in aceasta dimineața, intre Sambata de Jos si Olteț. Un TIR si o camioneta s-au ciocnit frontal. O persoana este incarcerata,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza localitatii Bradesti, judetul Dolj.Florin Cocosila, purtatorul de cuvant al ISU Dolj, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca la locul evenimentului au fost trimise o autospeciala de descarcerare, o ambulanta pentru victime multiple si o…

- Tragedie uriașa in noaptea de miercuri spre joi, la Iasi. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc in urma unui accident cumplit. Narcis Grosu a pierdut controlul volanului in comuna ieșeana Scanteia, s-a rasturnat si a parasit partea carosabila. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Politistii…

- Un om de afaceri din Rașnov și-ar fi pierdut viața in cumplitul accident de avion produs miercuri dupa amiaza intr-o zona greu accesibila de pe Valea Nehoiașului. In accident ar fi murit și instructorul de zbor dupa ce avionul s-a prabușit intr-o padure. Omul de afaceri Mihai Covaciu, un cunoscut dezvoltator…

- Un tir s a rasturnat deocamdata, din cauze necunoscute, pe DN 13, la circa 25 de kilometri de Brasov, in zona Restaurantului cu specific pescaresc Doripesco, la marginea Padurii Bogatii.O victima este neincarcerata, constienta, pentru care ISU Brasov a trimis la interventie, o autospeciala cu apa si…

- Accident rutier la Strungari, duminica dimineața, in jurul orei 04.00. O mașina implicata și 3 victime, intre care una inconștienta, careia i s-au aplicat manevre de resuscitare. La fața locului au intervenit echipaje ale SMURD și Ambulanței, a anunțat ISU Alba. Potrivit poliției, in autoturismul implicat…

- Ciprian Sfreja purtatorul de cuvant al ISU Brasov a declarat pentru ZIUA de Constanta ca duminica dimineata, in jurul orei 04.00 s a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul pensiunii Motorom. S au deplasat la fata locului 3 echipaje cu apa si spuma din cadrul Sectiei de Pompieri…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe podul de la Ovidiu, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar o victima este incarcerata. Potrivit SAJ Constanta, la fata locului intervine un echipaj SMURD C. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…