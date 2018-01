Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in urma impactului frontal dintre doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproape 40 de oameni au murit și 70 au fost raniți in cel mai grav puternic produs intr-un spital din Coreea de Sud, in ultimul deceniu. Majoritatea victimelor sunt persoane in varsta. Deocamdata nu se știu cauzele izbucnirii flacarilor

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- Cel mai activ vulcanul din Filipine, Mayon, a erupt violent. Peste 32 de mii de oameni au fost evacuati. Autoritatile locale le-au cerut turistilor sa evite zona in urmatoarea perioada. Deocamdata, nu exista informatii despre persoane ranite sau decedate.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub control. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul rutier, care s a petrecut in satul Craguiesti, comuna Sisesti,…

- Un teribil a avut loc, azi noapte, pe DN28, la iesire din localitatea Baltati, judetul iasi, catre Targu Frumos.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, aseara, in jurul orelor 21.30, ca din cauza unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, circulatia rutiera pe DN28…

- Alina Fekete a fost supusa luni unei intervenții chirurgicale pentru tratarea unei fracturi la un picior, iar miercuri este programata pentru o alta intervenție chirurgicala la o mana. Ulterior, in funcție de evoluția starii de sanatate a pacientei, ar urma sa fie operata și la celalalt picior.…

- Doi tineri au decedat, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul rutier s-a produs, in seara zilei de vineri, in apropierea satului Mitoc, raionul Orhei.

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- Un microbuz in care se aflau sase cetateni ucraineni s-a infipt la propriu in parapetul de protectie de la marginea drumului, pe DN 17, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorata. Accidentul s-a petrecut in dimineata zilei de duminica, in jurul orei 8.00. Bara metalica a intrat prin mijlocul ...

- Ion Abrudan s-a stins din viața in a doua zi de Craciun, pe masa de operație. Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgența cu elicopterul la Timișoara, unde a murit pe masa de operație, in urma unei complicații. Pe contul sau de facebook, Crina Abrudan a…

- Accident mortal pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. Tragedie in prima zi de Craciun. Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier, iar una a decedat. Vinovat de producerea accidentului este un tanar de 21 de ani. Autoturismul marca BMW, inmatriculat in Cluj, condus de un tanar de 21 de ani din…

- Avocatul care acum doua zile a accidentat patru persoane pe o trecere de pietoni la Botanica a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit procurorului de caz, avocatul a recunoscut doar ca a urcat beat la volan. Amintim ca doua femeii împreuna cu doi copii minori…

- Sunt oameni de care te îndragostesti din prima si oameni care te împing cât mai departe de ei. Tu din ce categorie faci parte? Berbec Locul 8 Activ, incitant si plin de pasiune, Berbecul face ca partenerul lor sa fie centrul…

- Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata dupa ce a adormit la volan. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat într-un grav accident. Accidentul a avut loc în judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan, potrivit…

- Tragedie pe o sosea din Birmingham, Marea Britanie. Sase oameni au murit, iar patru au fost raniti, in urma unei coliziuni in lant in care a fost implicat si un taximetru. Accidentul s-a petrecut la intrarea intr-un pasaj rutier, in conditii de vizibilitate redusa si pe ploaie.

- Studenta de 22 de ani care a fost accidentata de o mașina chiar in fața facultații a incetat din viața. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a facut public astazi ca tanara Cerasela Tatarciuc a pierdut lupta pentrru viața.

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- Dupa succesul din televiziune, Zana s-a orientat spre actele umanitare, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Andreea Marin face marturisiri despre ceea ce a moștenit de la parinții sai, despre mama și tatal sau. A devenit Zana surprizelor nu doar pe micul ecran, ci și in viața de zi cu zi. De ani…

- Lauren Danks, în vârsta de 22 de ani, a dormit lânga fiica ei moarta, pe toata perioada doliului. Micuția și-a perdut viața într-un accident de mașina, în timp ce mama sa se afla la volan. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei alte mașini, care se…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident rutier produs miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, nu departe de municipiul Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat ca o alta persoana aflata…

- IMAGINI Tragedie rutiera in urma cu putin timp.O FAMILIE DISTRUSA. O femeie si copilul sau de 10 ani au murit. Un tir incarcat cu var stins și un autoturism impact MORTAL. FOTO O femeie și copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut…

- Accidentul violent, in urma caruia Claudiu si Denisa si-au pierdut viata, a socat o tara, dupa ce informatia a aparut in presa. In varsta de 35 de ani, tanarul a murit pe loc, iar fata si-a dat ultima suflare sub privirle celorlalte doua tinere, de 17 ani si 14 ani, care au supravietuit.

- Un barbat a intrat cu mașina intr-un grup de oameni. In urma accidentului, o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite. Detectivi ai Departamentului de Poliție din New York a spus ca șoferul a intrat intenționat in oameni, in Queens, dar nu este suspectat de un act de terorism. Barbatul…

- Accident teribil in vestul țarii! Doi oameni și-au pierdut viața, iar alți doi sunt in stare critica. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 79, intre localitațile Șimand și Zimandu Nou din județul Arad. O mașina a intrat frontal intr-un autotren. Impactul a fost atat de violent incat doua…

- O nava fantoma a fost gasita in largul Japoniei, iar in scurt timp poliția a facut o descoperire macabra. La bord se aflau ramașițele a opt oameni, care ar fi fugit din Coreea de Nord , relateaza USA Today. Ambarcațiunea de lemn fusese vazuta in urma cu cateva zile, insa nu a putut fi acostata din cauza…

- Un accident teribil a luat viata a cinci persoane, iar vinovati de acest trist eveniment sunt sunt doi baieti cu varsta de 15 ani.Trei copii si doi adulti si-au pierdut viata dupa ce doi adolescenti care conduceau o masina furata s-au izbit de un copac.

- Doua taximetre au fost lovit de pe strada Memorandumului de o mașina de tractari auto. Accidentul s-a produs în zona benzi dedicate transportului în comun. ”Platforma a intrat într-un taxi oprit, taxi care a dat în alt taxi”,…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Ozana Barabancea a vorbit, la priveghiul Stelei Popescu, despre comportamentul marii actrițe la ultimul eveniment monden la care aceasta a participat. Artista lirica Ozana Barabancea s-a numarat și ea printre personalitațile venite sa-i aduca flori și un ultim omagiu celei care a fost Stela Popescu,…

- Rodica Popescu Bitanescu a vorbit, la o emisiune de televiziune despre cea care i-a fost colega de breasla, renumita actrița Stela Popescu. Actrița Rodica Popescu Bitanescu a comentat pe marginea comportamentului pe care Stela Popescu l-a avut in ultimele zile de viața. La ultima gala la care a participat…

- Accidentul s-a petrecut in timpul unei manevre de ridicare a unui element de construcție. O bucata din macara a cazut spre Casa Sindicatelor de pe strada Liviu Gabor, iar cealalta a ramas in consola, sprijinita pe acoperișul de la ultimul etaj al construcției noului corp de cladire al spitalului.…

- Accidentul a avut loc intr-o cariera de calcar din satul Pascani, raionul Criuleni. Potrivit politiei, sotiile a trei muncitori de la cariera de calcar au alertat autoritatile, dupa ce au vazut ca barbatii nu se intorc acasa de la munca. Echipajele de interventie care au ajuns la fata locului…

- Ce mananca Lili Sandu și de ce alimente nu se atinge niciodata, pentru a arata perfect. Adepta unui stil de viața sanatos, in urma cu ceva timp, vedeta a luat o decizie radicala, care i-a schimbat total viața. Lili Sandu se simte foarte bine in pielea ei, iar acest lucru se datoreaza stilului de viața…

- Tragedie pe o sosea din Rusia. Potrivit informațiilor, 15 oameni au murit si patru au fost raniti intr-un grav accident produs in Republica Mari El. Microbuzul in care se aflau victimele a intrat in coliziune cu un camion care transporta busteni, la 600 de kilometri de Moscova.

- Sportul romanesc este din nou in doliu, dupa ce un antrenor cunoscut s-a stins din viata la doar 49 de ani. Este vorba despre Dumitru Baluta, antrenor emerit de tenis de masa din cadrul CS Universitatea Craiova, care a incetat din viata, miercuri noapte, in urma unui atac de cord, scrie wowbiz.ro Vestea…

- Octavia si Alexandru, tinerii frumosi si indragostiti, care si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unui cumplit accident care a avut loc pe drumul care leaga Mihail Kogalniceanu de Constanta, au fost inmormantati impreuna, miercuri, in cimitirul de la Navodari. Familia celor doi…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Doi tineri care aveau toata viata inainte au avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit puternic de o alta, oprindu-se apoi in zidul sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Accidentul a avut loc in cursul noptii trecute, pe strada Mircea cel Batran,…

- Marius Vintila i-a zis președintelui PSD: "In țara asta jumatate din oameni va urasc, și aia e jumatatea educata, iar celeilalte jumatați nu ii pasa de dumneavoastra. Sa știți asta". [citeste si] Redam o parte din postarea lui Marius Vintila: "Nu mai aștept sa se stinga luminițele…

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de terapie intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- Doua cartiere rezidențiale urmeaza sa fie realizate pe terenul fostelor livezi de la Pomicola situate la marginea Focșaniului. Suprafața totala de teren pe care se propune ridicarea acestor cartiere este de peste șapte hectare. Deocamdata, proiectele imobiliare sunt in faza inițierii planurilor urbanistice…

- Un vanator de 58 de ani este indicat de anchetatori drept principal suspect in cazul uciderii a doi barbati pe un fond de vanatoare de la marginea orasului Targoviste. Cunoscutii barbatului arestat pentru 30 de zile spun ca avea probleme cu alcoolul si fusese parasit de familie

- Tragedie în aceasta dimineața pe drumurile din România! Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite pe DN 17, în localitatea Ilișești din județul Suceava într-un accident rutier urmat de incendiu. Victimele se întorceau de la un club, unde au petrecut…

- Tragedie în aceasta dimineața pe drumurile din România! Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite pe DN 17, în localitatea Ilișești din județul Suceava într-un accident rutier urmat de incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Tragedie în aceasta dimineața pe drumurile din România! Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite pe DN 17, în localitatea Ilișești din județul Suceava într-un accident rutier urmat de incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran. Aproximativ o suta de persoane care lucrau...