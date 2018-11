Stiri pe aceeasi tema

- Un roman s-a spanzurat in Italia dupa o cearta cu partenera lui, a informat torinosud.it . Barbatul, in varsta de 55 de ani, lucra de 14 ani in peninsula. El s-a spanzurat la marginea unui drum, in localitatea Stupinigi, in apropiere de Torino, pe o ruta care duce spre castelul Parpaglia. S-a certat…

- Un barbat de 58 de ani, român, a fost ucis cu bestialitate într-o zona controlata de Mafie din Calabria.Potrivit Corriere della Calabria, românul traia de ani de zile în localitatea Piana di Gioia Tauro. Omul, în vârsta de 58 de ani, lucra la ca…

- Totul s-a intamplat in orasul Moncalieri din regiunea Torino, acolo unde romanul a ajuns in urma cu cateva zile, scrie observator.tv. Citeste si O fetita de 14 ani a murit in avion. Se indrepta spre China cu colegii ei de scoala Potrivit presei italiene, romanul a fost retinut, initial,…

- Romanul in varsta de 39 de ani, din Carmagnola, provincia Torino, a fost reținut de carabinieri pentru tentativa de omor, ieri, 14 octombrie. In timpul unui scandal conjugal, acesta și-a amenințat și urmarit pe strada soția și cumnata. In timpul unei certe violente in casa cu soția sa, barbatul in…

- Romanul s-a urcat la volanul mașinii sale și a incercat sa se arunce de pe un pod, in localitatea Fonte Nuova de langa Roma. In incercarea de a se arunca in gol, barbatul a intrat cu mașina intr-un parapet. Ranit la picior, tanarul a continuat sa amenințe ca se arunca de pe pod. Un roman…

- Un roman de 50 de ani și-a gasit sfarșitul in Italia, dupa ce a incercat sa sara un gard. Acesta a fost descoperit fara suflare in parcul Villa Ghirlanda Silva din Cinisello Balsamo, in apropiere de Milano.

- Marian Roșca, șoferul de TIR care și-a gasit sfarșitul pe viaductul prabușit din Italia, a vorbit cu iubita sa, cu care avea in plan sa se insoare, cu doar o jumatate de ora inainte de tragedie. Barbatul dorea sa revina in Romania la toamna și sa faca nunta. “M-a sunat, m-a intrebat daca totul e […]…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat sambata ca romanul ranit in urma prabusirii podului rutier Morandi de la Genova (Italia) a murit. "Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de catre medici…