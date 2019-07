Stiri pe aceeasi tema

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Accid rut Baia Mare, str 8 Martie, impact frontal 2 autoturisme, 3 victime dintre care 1 este transp de urg la UPU SJUrg, celelalte 2 au refuzat. Au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Vom reveni cu amanunte. Foto :arhiva

- Un barbat de 43 de ani, care a condus un tractor fara cabina dinspre centrul localitații Barsana spre Valea Caselor, pe o porțiune de drum in panta a pierdut controlul direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din pacate barbatul a decedat. Din verificarile efectuate s-a constatat…

- Un accident teribil s-a produs miercuri, in jurul orei 17:00, in Mures, la iesirea din Suseni spre Brancovenesti, intre un tir si doua autoturisme. In urma impactului, doi membri ai corpului diplomatic au murit.

- Accident cumplit pe Autostrada Bucuresti Pitesti in jurul kilometrului 23. Un microbuz care transporta 14 oameni de la locul de munca din Capitala s-a ciocnit cu o duba, o femeie a murit si alți sase oameni au fost raniti. Trei dintre ei sunt in stare grava. Soțul femeii care a murit se afla și el in…

- UPDATE: Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența mai multe persoane din microbuz sunt incarcerate și se incearca extragerea lor. „Pana in acest moment, 6 victime au fost preluate și transportate la spital. La fata locui s-a constituit un punct de triaj medical…