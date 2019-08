Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire ingrozitoare pe un camp din Busto Arsizio, provincia Varese din Lombardia, unde luni, 26 august, a fost gasit corpul fara viața al unei tinere in varsta de 20 de ani. Cadavrul era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești. Trupul fetei…

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- De la o zi la alta, tot mai multe cazuri de inec apar atat in Romania, cat și in strainatate. Un roman de numai 24 de ani și-a gasit sfarșitul in Italia, dupa ce s-a inecat chiar sub ochii iubitei sale.

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, la Sant’Andrea, in provincia Forli - Cesena din Italia. Patru romani au murit, dupa ce mașian in care se aflau s-a rasturnat intr-un șant. Cea mai tanara dintre victime avea numai 14 ani.