Stiri pe aceeasi tema

- Un cardiolog din Sibiu in varsta de 54 de ani, care facea garzi la Serviciul Județean de Urgențe, a murit in timpul unei excursii. "Cați vreți sa se mai alinieze convoiului mortuar?", intreaba un coleg...

- Un accident devastator s-a produs azi, pe Drumul Județean 203, intre localitațile Ulmu și Vultureni, in Braila. Un șofer beat și fara permis a intrat cu putere intr-un TIR, iar in urma impactului au rezultat doi morți, printre care și un bebeluș de numai cateva luni.

- Patru persoane au ramas incarcerate dupa ce autovehiculul in care se aflau a cazut de pe un pod, duminica, pe raza localitatii Novaci, din judetul Gorj. Trei dintre cei implicati in accident au murit. Un al patrulea pasager a fost transportat la spital.

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a incercat sa treverseze strada prin loc nepermis, marti seara, pe soseaua Mangaliei. Victima a fost lovita violent de un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in data de 14.05.2019 ora 22.05, un barbat de 19 ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, pe banda…

- Tragedie in lumea artistica romaneasca. A murit unul dintre cei mai mari artiști. Silviu Aionița, pentru ca despre acesta este vorba, s-a stins din viața in a doua zi de Paște. Silviu Aionița avea probleme de sanatate. Silviu Aionița a murit luni, la varsta de 65 de ani, lasand in urma lui multa durere,…

- Un tanar de 23 de ani din judetul Botosani a murit carbonizat, dupa ce masina pe care acesta o conducea a lovit un copac si apoi a luat foc, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Politiei Rutiere,...

- Trei alpinisti profesionisti renumiti sunt dati disparuti si sunt considerati morti dupa o avalansa produsa in Muntii Stancosi din Canada, a anuntat joi agentia federala Parks Canada. Americanul...

- Tragedie fara proporții in Coreea de Sud, dupa ce un barbat și-a incendiat apartamentul și i-a atacat pe cei care fugeau sa se salveze. Cel puțin cinci oameni au murit, in timp ce 13 au fost raniți.