Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de 34 de ani s-a rasturnat cu TIR-ul pe o autostrada din Italia. Accidentul a avut loc miercuri, 10 aprilie la ora 07.00, pe soseaua de centura a orașului Torino. Accidentul s-a produs din cauza vitezei, scriu jurnaliștii de la La Stampa. Soferul a fost scos dintre fiarele cabinei de…

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…

- Un barbat roman in varsta de 34 de ani a fost internat de urgența in aceasta dimineața la un spital din Torino dupa ce tirul pe care il conducea s-a rasturnat pe o autostrada din "Cizma". Accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a orașului Torino, intre localitațile Moncaleri și La Loggia. Vehiculul…

- Fratele lui Mirel Radoi, a murit, la varsta de 35 de ani. Potrivit Observator.TV, tanarul era internat la Timisoara, dupa ce, in urma cu cateva saptamani, s a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Drobeta Turnu Severin. In varsta de 35 de ani, Mihai Radoi s ar fi certat cu sotia, care l tot ameninta…

- Un roman varsta de 31 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce politistii au descoperit ca are in posesie 174 de buletine. Tanarul este acuzat de posesia și fabricarea de documente false privind identitatea personala si mai avea un mandat de arestare pe numele sau, emis anul trecut de Curtea…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce politistii au descoperit ca are in posesie 174 de buletine. Tanarul este acuzat de posesia și fabricarea de documente false privind identitatea personala și se afla in arest preventiv. Tanarul retinut a furnizat informații…

- Un roman care se mutase in Italia in speranta unui trai mai bun si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. Barbatul a murit in timp ce se afla la stomatologie, sub privirile fiului sau, potrivit codibiella.it.

- Un roman, in varsta de 44 de ani, se afla cu oile la pascut cand s-a produs nenorocirea, in provincia Messina din Italia. Barbatul a cazut de la 30 de metri inalțime, intr-o rapa, și a murit pe...