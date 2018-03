Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 20 de ani a fost injunghiat mortal in Marea Britanie, dupa ce a sarit in apararea unui prieten, in timpul unei altercatii, scrie Digi 24.Tragedia a avut loc intr un centru comercial din Stratford, un cartier din estul Londrei. Tanarul si un amic se plimbau prin magazin cand au fost abordati…

- Franța spune ca așteapta dovezi in cazul otravirii lui Serghei Skripal, inainte sa sancționeze Rusia. Administrația președintelui Franței a anunțat, miercuri, ca așteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul cu otrava din Marea Britanie inainte sa ia masuri impotriva Rusiei. Franța așteapta…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Actrita britanica Elizabeth Hurley a vorbit pe Twitter despre ''atacul violent'' savarsit asupra nepotului sau de 21 de ani, injunghiat joi in Londra, informeaza Press Association. Hurley a marturisit ca este un moment ''ingrozitor'' pentru familia sa si le-a multumit…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Un roman stabilit la Londra, Daniel Vicențiu Galiș, s-a gandit sa faca o fapta buna și a ajutat cu cerșetor londonez cu o suma de bani. Tanarul a povestit pe Facebook ca dupa ce i-a dat banii s-a gandit sa-l urmareasca ca sa vada daca, intr-adevar, ișia ia ceva de mancare. Mare i-a fost…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- • Medicii s-au chinuit o ora sa-l readuca la viata Un tanar de 23 de ani, din comuna Draguțești, a murit intr-un grav accident produs luni dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea de domiciliu, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a oprit cu mașina intr-un cap…

- Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega asistenta, si apoi s-a sinucis. Directorul spitalului afirma la Digi24 ca a existat un incident "probabil de natura personala" intre cei...

- Tragedie intr-o familie din localitatea Scurtesti, din Buzau. Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei sale. Familia a trait un adevarat soc atunci cand a citit biletul de adio.

- Știe ziua, ora, spitalul in care a fost abandonata și orfelinatul in care a copilarit, dar habar nu are cine sunt parinții ei. Și, mai știe ceva: ca prin venele sale curge sange de roman, chiar daca a crescut la Londra. E povestea unei tinere, Simone Hickey, care vrea cu toata ființa ei sa-și cunoasca…

- Tragedie in familia unui fotbalist care a jucat ani de zile in Liga I. Fiul sau, un adolescent in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in scara blocului. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre tatal sau.

- Craig Wright, autoproclamatul inventator al bitcoin, este acuzat de o inselaciune de 5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Wright, care a sustinut in 2016 ca el a creat criptomoneda bitcoin sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, este acuzat ca ar fi initiat o schema in care ar fi utilizat…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- Primul incident a avut loc pe strada Bartholomew, situata in zona Camden din Londra. Politia a constatat decesul unui barbat, marti seara.Dupa doar doua ore, un alt barbat a fost injunghiat mortal pe strada Malden, tot in cartierul Camden din capitala Marii Britanii.Politia nu…

- Un tanar din Targu-Jiu a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat cum se tavalea pe jos, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare, anunta Mediafax. ...

- risti Dumitru se afla in stare grava cand au ajuns echipajele medicale la fața locului. Acesta a fost transportat la spital și a intrat direct ... The post Un tanar si-a injunghiat cel mai bun prieten, apoi l-a filmat cum agoniza: „Hai taci, dormi acolo”. Video appeared first on Renasterea banateana…

- Tanarul de 22 de ani care si-a batut unchiul si matusa si apoi l-a injunghiat mortal pe barbat a fost prins duminica seara de un echipaj de jandarmi in Parcul Crang, din Buzau, el fiind ridicat si dus la audieri la Politia municipiului Buzau, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Justitia britanica a decis marti ca mandatul de arestare vizandu-l pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, este in continuare valid, informeaza AFP si dpa.'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Tudor Bulmaga, un tanar din Calarași a avut partede cel mai mare coșmar al vieții sale. Acum șapte ani a aflat ca a crescut intr-o familie straina. Avea doar 16 ani cand a aflat ca a fost inlocuit la naștere și de atunci viața lui s-a schimbat, informeaza e-sanatate.md . Astfel, Tudor Bulmaga a acționat…

- Tragedie, joi seara, pentru o familie din localitatea maramureșeana Oarța de Sus. O casa a fost cuprinsa de flacari, in interiorul acesteia pompierii descoperind ulterior trupul neinsuflețit al unui barbat de 31 de ani.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- Politistii doljeni din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au identificat ieri un barbat de 20 de ani, din ...

- Rasturnare de situație in crima care a ingrozit Capitala. Italianul care a injunghiat mortal un proxenet roman intr-un apartament din zona Alba Iulia in prezenta prostituatei pe care o platise, va fi eliberat.

- Florin Morariu, un tanar de 32 de ani de la Iasi, se plange ca a ramas doar cu multumirile britanicilor. In iunie 2017, cand un grup de tineri a inceput sa injunghie oameni la intamplare intr-o piata aglomerata de la Londra, lucra in apropiere si a incercat sa alunge agresorii. A deschis usile brutariei…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat mortal intr-o statie de metrou.Andy Brigite si-a dat ultima suflare chiar in statia de metrou Chatelet-Les Halles RER din Paris, dupa ce a fost injunghiat mortal de catre un barbat, scrie antena3.ro.

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Un accident ingrozitor a avut loc duminica dupa-amiaza, in zona localitații Gelu, comuna Variaș. Un tanar de 35 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit mortal in zona capului de elicea unei motoparapante, in timp ce incerca sa verifice daca motorul funcționeaza corect.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.Cei doi au stat alaturi de regina Elisabeta a II-a si printul…