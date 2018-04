Stiri pe aceeasi tema

- Doi muncitori au cazut de la o inaltime de 50 de metri pe un santier din Bucuresti. Unul dintre ei a murit, iar celalalt se afla in stare grava in spital. Incidentul a avut loc in cursul noptii."In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta…

- Tragedie pe Valea Oltului! O masina, in care se afla o familie, a cazut in rau. Copilul, o fetita de 13 ani, a reusit sa scape cu viata. Parintii ei, insa, au murit inecati in masina.

- Caz tragic in Capitala. Un tanar de 35 de ani a decedat, in timp ce curata turturii care atarnau pe balconul locuintei sale situate la etajul cinci. Potrivit politiei, la un moment dat, victima a lunecat si a cazut in gol.

- Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oamenii legii efectueaza investigațiile la fața locului pentru a stabili cu exactitate modul in care a avut loc incidentul. Barbatul era agent de paza. Apelul a venit a ora 9.24. Din pacate, victima era decedata cand…

- Tragedie in timpul unui spectacol al celebrei companii de acrobati Cirque du Soleil. Unul dintre artisti a murit dupa ce a cazut in gol de la inaltime. Accidentul a avut loc in statul american Florida.

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest caz a fost preluata de la Sectia 26 Politie de catre Serviciul Omoruri, cazul fiind considerat drept "moarte suspecta". Barbatul, Adrian Fronea, medic primar anestezist, a fost gasit de catre colegi in stop cardio-respirator, in Camera de…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul "Sfantul Ioan" a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei tinere care, la data de 26 februarie a.c., a plecat de la domiciliul din sectorul 5 si nu a revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste SONESCU ELENA BEATRIS ANDRADA, este in varsta de 18 ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la ora 7,00 a fost sesizata Sectia 17 Politie. Conform DGPMB, la fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind…

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea. "Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…

- Politia Capitalei a anuntat, marti, ca, in cursul diminetii, Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata unde efectuau serviciul. "La fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii…

- In jurul orei 11.25 s-a primit un apel pe 112 care anunta faptul ca un copil a cazut de la inalțime, in Deva, pe strada Eminescu. La fata locului s-a gasit o fata de 12 ani, afirmativ cazuta de la inalțime, etajul 8 aflata in stop cardio-respirator. Echipajul SAJ, in colaborare cu Smurd Deva incep manevrele…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat la o societate comerciala care isi desfasoara activitatea in cariera de piatra Bologa, judetul Cluj, a murit, marti, dupa ce a cazut in gol de la inaltime de 100 de metri.

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- * Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a fost audiat la Sectia 9 de Politie din Capitala, in urma unei plangeri formulate de angajati ai FRF privind nepunerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Conform surselor citate, dosarul…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- O adolescenta de 17 ani care a suferit arsuri pe 90 din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru AGERPRES prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o fetita in varsta de doi…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, in cursul lunii august 2017, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 cu destinatia Germania, pentru a munci in strainatate si nu a mai putut fi contactat telefonic si nici nu a revenit pana in prezent. Potrivit Politiei Capitalei,…

- Doi muncitori care lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost surprinși in subteran, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei și-a pierdut viața, cel de-al doilea a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp.…

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- Un minor a decedat in urma exploziei mecanismului unei remorci, iar un alt tanar a ajuns la spital cu traumatizme, anunța poliția din Criuleni. Incidentul s-a produs ieri in satul Magdacești, raionul Criuleni, in timp ce se ridica remorca pentru a fi descarcata hrana pentru pui la gospodaria unui locuitor,…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 40 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinsi in aceasta…

