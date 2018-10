Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru au fost depistați duminica seara pe raza localitații Carpiniș. Totul dupa ce șoferul unui autoturism a oprit la filtrul polițiștilor și i-a anunțat pe aceștia ca persoanele luate la autostop sunt suspecte. „In data de 29.09.2018, ora 19.00, echipajul mixt format din politisti de…

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. O camera de supraveghere a surprins „zborul" unei Tesla Model S. Potrivit Departamentului de poliție al orașului Barrie, Canada, proprietarul unei Tesla Model S rula atât de repede încât nu a fost capabil sa observe la timp o…

- Copiii sau pasionații jocurilor LEGO sunt așteptați in acest weekend, la Iulius Mall, acolo unde va avea loc Brickenburg Expo, eveniment inclus in calendarul oficial al expozițiilor organizațiilor recunoscute de practicanți ai hobby-ului LEGO. In perioada 14 – 16 septembrie 2018, in zona…

- Un copil roman de 5 ani a murit intr-un accident in Ungaria, langa Cegled. Alte 2 persoane au murit și 6 au fost ranite, dupa impactul frontal a doua autoturisme, un Opel condus de un șofer maghiar și un Audi, in care se afla o familie de romani. Vezi galeria foto + 2 + 2 Din masina romaneasca au murit…

- Marian Roșca, barbatul de 36 de ani, din Curtișoara, care a murit in tragedia din Italia, care a avut loc pe 14 august, a fost inmormantat, duminica, in cimitirul din satul natal. Prietenii și rudele l-au condus pe ultimul drum. „Nici acum nu imi vine sa cred ca ai plecat. Dumnezeu sa…

- Un grav accident a avut loc pe soseaua de centura a orasului Nadlac (DN 7G), pe directia spre Arad. Un Ford Transit in care se aflau doua persoane ce transportau diverse marfuri s-a izbit frontal cu un autoturism Toyota cu patru ocupanti. Soferul autoturismului a murit la scurt timp…

- In filmuleț poate fi observat un individ, aflat pe scaunul din dreapta fața care, la un moment dat, scoate pe geamul mașinii o pușca și se preface ca impușca trecatori și bicicliști. "Doi cocalari intr-un Audi cu numere de București, impușcau ieri seara in Dumbravița, oamenii și bicicliștii de pe…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Filmarea a devenit disponibila pe internet și se vede cum șoferul aranja telefonul in suport, in mers, iar la sfarșit se aud strigatele disperate ale tinerilor. Pasagerii…