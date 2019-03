Tragedie pe şosea. Un camion a intrat în mulţimea care se adunase la un accident, sunt cel puţin 18 morţi Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand un camion care circula fara lumini a intrat in plin in multimea adunata. In haosul de la fata locului au fost numarati initial 30 de morti, dar dupa incercuirea zonei si organizarea operatiunii de salvare cifra a fost revizuita in jos, a explicat un purtator de cuvant al pompierilor. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand…

- Cel puțin 32 de persoane au murit in vestul Guatemalei, dupa ce un camion a lovit un grup de pietoni, au informat joi autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters.Camionul a lovit pietonii care se adunasera pe strada pentru a ajuta o alta persoana care fusese lovita de mașina, a informat…

- Un caz halucinant a avut loc intr-un spital din Tunusia, unde nu mai puțin de 11 bebeluși au murit in mod misterios, in mai puțin de 24 de ore. In urma acestei tragedii, ministrul Sanatatii din Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif a demisionat, sambata.

- Cel putin 22 de persoane au fost ucise duminica intr-o tornada care a provocat pagube ”catastrofale” in statul Alabama, in sud-estul Statelor Unite, potrivit unui serif local, citat de presa americana, relateaza AFP.

- Cel putin cinci persoane, dintre care patru copii, au murit in urma unui incendiu produs in cursul noptii de vineri spre sambata intr-un imobil rezidential din orasul german Nurnberg, informeaza publicatia Bild.Incendiul a izbucnit sambata in jurul orei 3.00 (4.00, ora Romaniei), fiind stins…

- Imagini tragedie pe sosea. Doi morti si doi raniti in urma unui accident provocat de un sofer beat.foto Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite duminica pe DN 22, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, lovind o alta masina, in care se aflau…

- Bilanțul exploziei de la o conducta de combustibil din Mexic a ajuns, duminica, la 79 de morți. Tragedia a readus în discuție strategia guvernamentala de a opri furturile de combustibil, ceea ce a determinat o criza în mai multe zone din centrul Mexicului, scrie Reuters.Duminica, ministrul…

- Tragedie cumplita dupa ce o conducta de benzina a explodat! Echipajele de intervenții s-au deplasat imediat la fața locului! Aproximativ 66 de persoane au murit și alte 76 au fost ranite in urma incidentului!