Tragedie pe șosea în județul Sibiu. Trafic blocat pe DN7 Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 7 in județul Sibiu, intre localitațile Boița și Lazaret. Conform reprezentanților IPJ Sibiu șoferul unui autoturism, condus spre Sibiu, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar din sens opus. In urma impactului șoferul și pasagerul din autoturism au fost raniți grav. Mai multe echipaje medicale au intervenit imediat la fața locului pentru acordarea primului ajutor. In ciuda eforturilor facute de medici s-a declarat decesul șoferului din autoturism, iar pasagerul a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in aceasta dupa-amiaza intr-un accident produs in localitatea Voinesti, judetul Dambovita, pe Drumul Național 72A (DN72A). Șoferul unui autocar de transport persoane care circula pe sensul de mers Targoviste-Voinesti a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06.10, un barbat domiciliat in Busag, in varsta de 54 de ani, conducea un autoturism pe DN 1C dinspre Cicarlau catre Ilba. In afara localitatii, pe o portiune de drum in aliniament, a patruns pe sensul opus de mers. Astfel, a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…

- Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 13.00, pe DN1, intre Teiuș și Aiud. Traficul in zona este blocat. Trafic blocat pe DN 1 intre Teius si Aiud ( zona Beldiu) din cauza unui accident rutier in care sunt implicate doua autovehicule. Din primele informații o persoana este incarcerata dupa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca in zona de vest a tarii, pe Drumul National... The post Trafic blocat pe o sosea din vestul tarii, in urma unui accident. Coloane uriase pe ambele sensuri appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Pompierii militari…

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 1 A, la limita intre județele Brașov și Prahova, informeaza ISU Brașov. Unul dintre camioane era incarcat cu detergenți, iar altul era gol. In urma impactului violent traficul rutier a fost blocat imediat. Mai mult echipaje…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs pe DN 1, judetul Alba.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E81 , la kilometrul 374, la iesirea din municipiul Alba Iulia catre Sebes judetul Alba , a avut loc un accident rutier in care au fost…