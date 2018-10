Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit si doua au fost ranite vineri in coliziunea dintre doua autoturisme de transport persoane pe o autostrada aflata la nord-vest de Moscova, relateaza AFP. Accidentul s-a produs cand un minibus a iesit de pe banda sa si a lovit un autobuz de talie mai mare in apropiere de…

- Douazeci și unu de persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion cisterna in centrul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana IRINN,...

- TRAGEDIE rutiera în Bulgaria, 15 oameni au murit și alți 27 sunt raniți, dupace un autocar s-a rasturnat sâmbata dupa-amiaza, pe un drum din nord-vestul Bulgariei, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Sofia, citat de AFP și preluat de Agerpres.

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabusit in apropiere de orasul Genova, a anuntat politia italiana, precizand ca nu exista momentan informatii despre eventuale victime, relateaza postul BBC News. Seful serviciului local de ambulanta a declarat ca se estimeaza ca zeci de persoane au decedat sau…

- Sase moldoveni au murit intr-un teribil accident! Un cumplit accident s-a produs pe o șosea din Rusia, unde opt persoane au murit. Totul s-a intamplat aproape de Moscova, potrivit presei internationale.Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost…