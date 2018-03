Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 imigranti, printre care si patru copii, au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in Marea Egee, au anuntat, sambata, autoritatile din Grecia, informeaza site-ul postului France 24.

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Fotbalistul Thomas Rodriguez, in varsta de 18 ani, a decedat in somn, in noaptea de joi spre vineri, a anuntat clubul sau, Tours, citat de presa franceza.Citește și: VIDEO - Un copil de 11 ani, dialog SPUMOS cu Petre Daea: Mai greșim cu toții Rodriguez ar fi implinit 19 ani la 1 aprilie.…

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- Florin Stelian Gheorghe, un practicant de kickboxing de la clubul Respect Gym Gaesti, s a stins din viata la numai 23 de ani Sportivul a fost gasit inconstient in curtea casei sale, din comuna Matasaru judetul Ialomita . A fost transportat la spital, dar eforturile medicilor s au dovedit zadarnice.Sursa…

- Un avion de antrenament s-a prabusit in Turcia. Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit Agerpres , care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20…

- O ambarcatiune care incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat. Cel putin zece persoane, printre care si copii sunt sunt date disparute.A A A Echipajele de salvare din Tara Semilunei efectueaza cautari pentru a gasi persoanele disparute. A

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Tragedie uriașa în statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat într-un râu, forțele de salvatori au intervenit mult prea târziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- Mai mulți indivizi inarmați au deschis focul fara mila sambata dimineața in fața unui club aglomerat. In urma atacului, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte șase au fost ranite și se afla la spital.

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani care a murit de cancer, a luptat pana in ultimul moment pentru viata ei. Fata nu a mai rezistat insa si, dupa luni de tratamente, corpul ei a cedat, lasand o multime de prieteni impietriti de durere.

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Partile responsabile civilmente au fost obligate la plata sumelor de 30.000 de lei si 120.000 de euro, cu titlu de daune materiale si daune morale. Tragedia rutiera din data de 6 iunie 2014 in urma careia doi copii au murit a fost solutionata, ieri, in prima instanta, de magistratii Judecatoriei Constanta.…

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Amanunte cutremuratoare ies la iveala din ancheta declansata dupa producerea accidentului rutier de pe raza localitatii Satuc, soldat cu moartea unei fetite. Politistii au aflat ca in masina rasturnata au fost in total patru minori. Este vorba despre fratii fetei decedate, pe care soferul i-a dus imediat…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 40 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinsi in aceasta…

- Accident mortal in sensul giratoriu de la intersectia Soseaua Borsului cu strada Uzinelor, din municipiul Oradea. Un angajat al Politiei de Frontiera a murit. O femeie, pasagera in masina, este grav ranita. ...

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…