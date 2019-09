Stiri pe aceeasi tema

- Garda de coasta libiana a informat joi seara despre recuperarea a 493 de migranti de pe sase barci gonflabile in cadrul a sase operatiuni pe mare desfasurate in cursul acestei saptamani la nord-est si nord-vest de Tripoli, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Migrantii, printre care se afla…

- Garda de coasta si pompieri din Tinutul Ventura se grabesc sa ajute oamenii aflati la bordul unei ambarcatiuni de langa insula Santa Cruz, in apropiere de orasele Santa Barbara si Los Angeles. Departamentul de Pompieri al Tinutului Santa Barbara a scris pe Twitter ca cinci oameni au fost salvati…

- Cel puțin 34 de persoane au murit dupa ce o nava a luat foc în apropierea insulei californiene Santa Cruz, au declarat reprezentanți ai pompierilor, citați de Fox News. Doar cinci oameni au fost salvați de forțele de intervenție. Anterior, Garda de Coasta a Statelor Unite anunțase…

- Spania, Franta, Germania, Luxemburg si Portugalia vor trimite echipe pentru inregistrarea si intervievarea persoanelor, pentru efectuarea controalelor necesare si finalizarea procedurilor pentru transport, ceea ce inseamna ca actuala relocare catre alte state membre ale UE va dura mai mult de ''cateva…

- O nava de salvare care asteapta de o saptamâna în Marea Mediterana pentru a i se permite sa-i debarce pe cei 121 de migranti aflati la bord a salvat înca 39 de persoane într-o noua operatiune, a anuntat sâmbata pe Twitter ONG-ul spaniol Open Arms, relateaza dpa. "Open…

- Aproximativ 150 de persoane ar fi murit, dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei, in Marea Mediterana, si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian.Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ…

- Exista temerea ca cel putin 80 de migranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat langa coasta Tunisiei, a anuntat joi, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro."Naufragiul…

- Exista temerea ca cel putin 80 de migranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat langa coasta Tunisiei, a anuntat joi, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro."Naufragiul…