- Tragedie pe litoral. Doi copii au fost salvati de la inec de tatal lor, insa barbatul nu a reusit sa mai iasa la suprafata. Sotia acestuia a intrat in soc cand a vazut ca barbatul nu mai reuseste sa revina la mal.

- Doi frati de 17 si 18 ani s-au inecat, vineri, la Mamaia, iar un al treilea tanar, de 17 ani, aflat in pericol a fost salvat si transportat la spital. Potrivit ISU Constanta, printr-un apel la 112 s-a anuntat, vineri, ca trei tineri sunt in pericol de inec, la Mamaia. „Au fost trei tineri in […] Source

- Un salvamar a fost batut de iubitul gelos al unei tinere care era sa se inece in Costinești, din cauza curenților marii. In acet caz, polițiștii au deschis o ancheta. Potrivit Poliției Constanța, un...

- Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, din satul Sasauș, a fost gasit decedat vineri seara, posibil... inecat. Cadavrul a fost descoperit in afara localitații de domiciliu. Read More...

- Corpul neinsufletit al unui tanar de 16 ani, care fusese dat disparut in urma cu doua zile, in timp ce se scalda in apele Dunarii, in dreptul localitatii Dunareni, a fost gasit si scos la mal vineri, la...

- Un tata din Bistrița Nasaud a facut sacrificiul suprem pentru copilul sau. Și-a dat viața, dar cu ultimele puteri, a reușit sa-și salveze fiul de șase ani din apele adanci ale unui lac. Cei doi ieșisera cu familia la un picnic și inotau impreuna.

- Suparat pe sotie care a plecat de acasa impreuna cu cei doi copii, un barbat, in varsta de 52, de ani, a amenintat ca se sinucide. Acesta a amenintat ca se arunca in gol de pe un panou publicitar, de la o inaltime de 30 de metri, amplasat in fata magazinului de bricolaj din Calarasi.