Tragedie pe litoral! Doi frați înecați la Mamaia. Alte trei persoane, salvate din apă Doi frați cu varste de 17 și 18 ani s-au inecat in stațiunea Mamaia. Cei doi tineri au mers la scaldat in larg, dar nu au mai ieșit. Un alt tanar a sarit in ajutorul lor, dar acesta a fost scos la timp din apa și salvat. Ceilalți doi copii, frați, au fost scoși de scafandrii inconștienți. S-au inceput manevrele de resuscitare pentru aceștia, dar dupa mai bine de o ora medicii au fost nevoiți sa le declare decesul. La fața locului au intervenit pompierii cu o ambarcațiune targa, paramedicii SMURD cu o ambulanța B, o șenilata, ambulanța de terapie intensiva mobila și elicopterul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

