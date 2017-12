Stiri pe aceeasi tema

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Tragedie in Filipine, unde douazeci de membri ai unei familii au murit, in timp ce se indreptau catre o liturghie de Craciun. Aceștia se aflau intr-un microbuz, care s-a izbit cu un autocar, relateaza AFP. Accidentul teribil a avut loc in orașul Agoo, aflat la 200 de kilometri de capitala Manila. Douazeci…

- Politia de Frontiera a anuntat ca in ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a crescut atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara. La frontiera cu Ungaria s-au prezentat aproximativ 27.500 persoane si 11.250 mijloace de transport, cel…

- Punctele de frontiera de la granița Romaniei s-au supraaglomerat in ultimele 24 de ore. Aproximativ 163.000 de treceri persoane au fost inregistrate, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si peste 44.700 treceri mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. In zona a fost activat Planul Roșu de interventie, potrivit desteptarea.ro.…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. Autoritațile au activat Planul roșu de acțiune. De asemenea,…

- Doua persoane si-au pierdut viata pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital, dupa un accident care a avut loc in judetul Mures. Accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Chetani. Din primele informatii, se pare ca un sofer a incercat sa efectueze o depasire riscanta…

- Romanii blocati duminica pe un aeroport din Londra, din cauza vremii, sfatuiti sa revina maine. Ambasadorul Romaniei la Londra: In mod exceptional un consul se va deplasa la Luton. Nu suntem babysitteri publici Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite, sambata, din cauza…

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- "Federatia canadiana de schi si federatia statului Alberta sunt tristi sa va anunte ca Max Burkharts-a lovit de filuel de protectie, in cadrul unei curse din cadrul Nor-Am Cup (...) Din pacate, in ciuda tuturor eforturilor depuse pentru salvarea sa, el a muerit in cursul zilei de miercuri", se arata…

- UPDATE: Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a produs din vina soferului dubei Jandarmeriei, care nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata. Soferul Jandarmeriei - care era in timpul serviciului - a fost testat cu etilotestul,…

- O barca sud-coreeana de pescuit s-a rasturnat duminica în largul coastei vestice a țarii, dupa ce s-a ciocnit cu o nava de realimentare, 13 oameni fiind uciși. Vasul transporta doi marinari și 20 de pasageri atunci când o ciocnire s-a produs în apele de lânga Incheon,…

- Un barbat, aparent din Siria, a intrat cu mașina in pietonii din fața unei discoteci din zona de nord a Germaniei. Potrivit autoritaților, șase persoane au fost ranite in urma incidentului. Șase persoane au fost ranite in zona de nord a Germaniei dupa ce un șofer a intrat cu mașina in pietonii aflați…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit mort, luni dimineața, in condiții suspecte, intr-o locuința din localitatea vasluiana Ferești, iar un alt tanar de 21 de ani, care se afla in aceeași casa, este in stare grava. Poliția a declanșat o ancheta in acest caz. Tragedie intr-o comuna din județul Vaslui,…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- O noua TRAGEDIE pe DN 18 la BORȘA. O persoana INCARCERATA și alte doua ranite grav. O MAȘINA facuta PRAF. In aceasta dimineața in jurul orei 07,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a trei persoane și avarierea autoturismului. Un conducator auto a…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse. Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Accident la intersectia strazilor Alba Iulia si Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani al Capitalei.Doua automobile s-au ciocnit, iar la fata locului au intervenit oamenii legii.Deocamdata nu se cunoaste cauza accidentului.

- IMAGINI CUTREMURATOARE. O FAMILIE DISTRISA. TREI PERSOANE au MURIT. Un copil și parinții sai au murit. Un autoturism s-a izbit frontal de un TIR.Traficul rutier blocat. FOTO Traficul rutier este blocat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au…

- Cel putin 29 de persoane, inclusiv 28 de copii, au fost ranite dupa ce un autobuz scolar a intrat în coliziune cu o autoutilitara, miercuri, în nordul Germaniei, informeaza presa germana. Accidentul a avut loc miercuri la prânz în localitatea Brake, situata la nord…

- O garnitura in mișcare a lovit alta garnitura aflata in stația de metrou aerian din Joo Koon, in vestul arhipelagului, la o ora de varf. 'La orele 08:19 (00:19 GMT), o a doua garnitura s-a oprit in spatele primei. La orele 08:20, a doua garnitura a demarat in mod neașteptat și a intrat in…

- In perioada 6-12 noiembrie 2017, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au documentat 125 de persoane care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala, noteaza NOI.md. Potrivit statisticii, doua persoane au traversat ilegal frontiera de stat, 45 de persoane au…

- Politistii din cadrul Biroului Politiei Rutiere Lugoj verifica in aceste zile daca soferii si pasagerii folosesc centurile de siguranta. O atentie deosebita va fi acordata conducatorilor auto care transporta copii, avand in vedere ca din aceasta saptamana toti elevii si prescolarii au revenit la cursuri.…

- La initiativa Frantei si Germaniei, dar si in contextul Brexitului, 20 de state membre ale Uniunii Europene (UE) vor semna lunea viitoare la Bruxelles un pact de aparare menit finantarii si dezvoltarii infrastructurii militare comune, transmite Reuters online.

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- Tragedie in Suceava! Cinci persoane au ars de vii, in urma unui accident produs pe DN17, in localitatea Ilisesti. Doua autoturisme si un camion s-au ciocnit. Un tanar de 26 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, din cauza vitezei excesive, apoi a lovit frontal o autoutilitara, ricosand intr-un…

- Poliția turca a efectuat raiduri impotriva unor presupuși susținatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in șapte provincii și a reținut 94 de persoane, intre care 50 de cetațeni straini, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata de DPA. Dintre strainii reținuți,…

- Pompierii intervin, sambata, pentru scoaterea unei persoane decedate din apele raului Mureș, in localitatea Galtiu, zona balastiera . Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unei persoane decedate din Mureș. ”Detașamentul Alba Iulia intervine…

- Trei tineri din Federația Rusa au sustras din avionul care i-a adus la Chișinau patru veste de salvare de la bordul aeronavei. Poliția de Frontiera anunța ca vestele au fost depistate la finele saptamanii trecute in timpul verificarii bagajelor de mana ale pasagerilor. Acestea au fost ridicate și returnate…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica, in jurul orei 13.00, pe Drumul Național 1, in zona sensului giratoriu de la Santimbru. Potrivit poliției au fost implicate trei autoturisme in care se aflau 10 persoane. La fața locului au ajuns echipaje ale SMURD, Ambulanței și IPJ Alba. 9 persoane au…

- Ziarul nu a precizat sursa pentru aceasta informație. Poliția va ține o conferința de presa in capitala bavareza in jurul orei 10.00 GMT. Potrivit unui nou bilanț, cinci persoane au fost ranite ușor sambata dimineața la Munchen (sudul Germaniei) de un barbat inarmat cu un cuțit și care…

- Patru persoane au fost ranite ușor sambata dimineața la Munchen (sudul Germaniei) de un barbat inarmat cu un cuțit care a fugit de la fața locului, a anunțat poliția, relateaza AFP. 'Nu a fost constatata nicio rana fatala la victime', a precizat poliția pentru contul sau de Twitter.…

- Intr-o scena rara, mai ales in reuniunile publice, președintele rus, Vladimir Putin, a izbucnit in ras la o intalnire consacrata problemelor dedicate dezvoltarii sectorului agricol, dupa o gafa a ministrului agriculturii, Alexander Tkachev. Conform unui videoclip publicat pe internet,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 10 octombrie, pana la ora 18:00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Pitesti – Bucuresti, intre kilometrii 76– 77, 53– 55 si 25 – 27, se vor executa lucrari de reparatii la carosabil motiv pentru care se vor restrictiona…

- Un autobuz care transporta politisti maghiari a fost facut PRAF de un TIR romanesc, pe o autostrada din Ungaria. Sunt doi MORTI si 16 raniti. Accidentul s-a produs luni la pranz pe autostrada M5,...

- Poliția din Las Vegas a confirmat un incident la un festival din Las Vegas. Potrivit presei straine, atacatori au deschis focul asupra participanților. Doua persoane au murit și alte peste 20 au fost ranite. Este așteptat ca bilanțul victimelor sa creasca. Advertisement UPDATE: Intr-o conferința de…

- Cinci persoane au fost ranite in orasul canadian Edmonton, un politist fiind lovit de o masina si apoi injunghiat, iar ulterior un alt individ a lovit cu un vehicul patru pietoni, Politia catalogand incidentele drept teroriste, informeaza BBC. Incidentele au avut loc in dimineata zilei…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, in județul Constanța, intre Medgidia și Cuza Voda. Din primele informații, mai multe persoane ar fi ranite, iar doua victime ar fi decedat, potrivit ziuaconstanta.ro. Potrivit ISU Dobrogea, in accident a fost implicat un autobuz…