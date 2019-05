Sefa diplomatiei sud-coreene, Kang Kyung-wha, este asteptata joi la Budapesta in legatura cu accidentul de miercuri seara de pe Dunare in care si-au pierdut viata cel putin sapte turisti din Coreea de Sud, informeaza MTI si Yonhap. Foto: Oc) Bernadett Szabo/REUTERS Ministrul va "gestiona personal operatiunile colegilor sai la locul accidentului", se arata intr-un comunicat al MAE de la Seul, care mai noteaza ca echipa operativa desfasurata de minister la Budapesta va coopera strans cu autoritatile ungare. Operatiunile de salvare continuau joi dimineata in capitala ungara, unde doua nave turistice…