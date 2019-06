Tragedie pe Dunăre la Budapesta. Încă două cadavre au fost recuperate Cadavrul unui barbat a fost recuperat printr-o deschizatura a epavei "Sirena", in timp ce un alt trup neinsufletit a fost descoperit la circa 80 km in aval de capitala ungara, a precizat politia. Amandoi au fost identificati ca fiind sud-coreeni.



"Sirena", o ambarcatiune de 26 de metri lungime care transporta 33 de sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari, s-a scufundat in sapte secunde pe 29 mai dupa o coliziune cu o nava de croaziera de 135 de metri. Au existat numai sapte supravietuitori.



