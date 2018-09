Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu consecinte foarte grave a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN2, la iesirea din orasul Adjud, catre Domnesti. Patru persoane au ramas incarcerate intre fiarele autoturismelor implicate in drama rutiera. Este vorba despre o coliziune violenta intre doua masini, in urma careia trei persoane…

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav.Citește…

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 2 intre localitatile Domnesti ndash; Targ si Adjud, judetul Vrancea, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.…

- Tragedie in China și suspiciuni de atac terorist. O mașina a intrat, in viteza, intr-un grup de pietoni, iar bilanțul este tragic: cel puțin 9 morți și 43 de raniți, conform ultimelor informații. Un barbat care se afla la volanul unui SUV de culoare roșie a accelerat și a intrat in oamenii din piața…

- Un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți in accident. Autoritațile au trimis in zona masive echipe de intervenție. Naționalitatea victimelor nu a fost, deocamdata,...

- Peste 300 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care cinci fiind ranite mai grav, in urma prabusirii unei sectiuni a unei platforme din lemn in timpul unui festival de sporturi urbane si...

- Doi adolescenti - de 14 si 18 ani - au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident produs, joi seara, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, dupa ce masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr-un podet. Din primele date, accidentul s-a produs pe fondul vitezei…

- Șoferul unei mașini a adormit la volan și a patruns pe trotuar la Soci, in Rusia. O persoana in varsta de 63 de ani a decedat. Rusia și Croația se vor infrunta in sferturile de finala ale CM, sambata, de la 21:00, la Soci . Ferite pana acum de atentate, gazdele Mondialului 2018 au probleme cu șoferii…