- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6,7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC.

- O secțiune a unui pod din zona orașului Calcutta s-a prabușit marți, in urma dezastrului o persoana a decedat, cateva au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni au ramas prinși sub daramaturi, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.Imagini difuzate de presa locala…

- Cel putin 22 de elevi sudanezi care se indreptau spre scoala si au pierdut viata dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s a rasturnat, pe Nil, la aproximativ 750 de kilometri la Nord de capitala Kartoum, potrivit presei locale. In ambarcatiune se gaseau, initial, peste 40 de elevi, scrie romaniatv.net.…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident a fost implicat un autoturism, in care se aflau 3 persoane (2 adulti, barbați si un copil de 12 ani). In urma impactului, cele 3 persoane au fost aruncate din autoturism. La locul intervenției s-au deplasat…

- Peste 130 de persoane sunt date in continuare disparute la aproape doua saptamani dupa prabusirea unui baraj hidroelectric din sudul Laosului, in contextul in care echipele de interventii au gasit pentru moment doar 31 de cadavre umane, potrivit unui nou bilant oficial al autoritatilor locale, informeaza…

- Tragedie pe sosea la iesirea din Letcani spre Podu Iloaiei. Potrivit primelor informatii, ar fi trei morti in urma unui accident. Accidentul a avut loc marti dimineata. Vom reveni cu informatii. FOTO: Facebook - "Esti din Iasi daca..." (Ovidiu Melinte)