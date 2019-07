Stiri pe aceeasi tema

- Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad din provincia Punjab a districtului Rahim Yar Khan din sudul tarii, distrugand cinci vagoane si prinzand sub fiarele contorsionate zeci de pasageri.Echipele…

- Cel puțin 11 persoane au murit și alte zeci au fost ranite dupa ce un tren de pasageri s-a izbit de un vagon de marfa staționat, joi, în regiunea Punjab din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, relateaza Mediafax.Cel puțin 60 de persoane au fost ranite în urma…

- Grav accident feroviar in Pakistan. 11 persoane au murit și alte peste 60 au fost ranite in urma coliziunii dintre un tren de pasageri și un tren de marfa ce staționa. Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad…

- Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad din provincia Punjab a districtului Rahim Yar Khan din sudul tarii, distrugand cinci vagoane si prinzand sub fiarele contorsionate zeci de pasageri.Echipele…

- UPDATE 2 Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP. In total, 33 de sud-coreeni se aflau la bordul acestui vas…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…

- Barbati inarmati care purtau uniforme militare au atacat joi un autobuz in sud-vestul Pakistanului, ucigand 14 pasageri dupa ce i-au fortat sa iasa din vehicul, au declarat oficiali citati de...