Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de nedescris in urma accidentului petrecut in vineri dimineața pe un drum din judetul Argeș. Doua femei gravide și bebelușii din pantecele lor au pierit. Și acesta nu e bilanțul complet. A murit și bebelușul unei gravide care a supraviețuit, dar este si ea in stare grava, in coma. Alți doi…

- Un tanar de 28 de ani a murit lovit de tren pe calea ferata Petrosani – Simeria, in zona Banita. Tragedia completeaza un sir lung de morti inregistrate in ultimele luni in aceeasi zona.

- Doi copii, unul de 11 ani și altul in varsta de 12 ani, au fost gasiți inecati intr-o groapa plina cu apa, intr-o localitate din județul Vaslui. Tragedia a fost descoperita imediat ce familiile au sesizat lipsa lor.

- Tragedie cumplita intr-o localitate din Vaslui. Doi copii si-au pierdut viata, dupa ce au fost gasiti intr-un iaz artificial. Cei doi copii de 11 ani fusesera dati disparuti de cateva ore, familiile nemaistiind nimic despre ei.

- Tragedie pe o trecere de pietoni din orasul Tecuci. Un barbat in varsta de 62 de ani, din Tecuci, traversa pe o trecere de pietoni cand a fost acrosat si lovit de o ambulanta, in seara zilei de joi, 05 iulie 2018. A murit mai apoi la spitalul din Tecuci. Autospeciala nu avea semnalele acustice [...]

- Soferul microbuzului de transport marfa care a fost lovit, marti dimineata, de tren, in localitatea satmareana Domanesti, nu a oprit la trecerea peste calea ferata, fiind accidentat mortal, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, Cadina…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, efectuand cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs decesul unui minor de 15 ani implicat intr-un accident de circulatie.

- Un adolescent din judetul Galati aflat pe bicicleta a decedat pe loc dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism care circula pe DN 25, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Ju...