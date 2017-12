Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite marti seara dupa ce un vas de pasageri elvetian care naviga pe fluviul Rin s-a lovit de pilonul unui pod peste o autostrada in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, transmite dpa. Vasul de croaziera 'Swiss Crystal', cu 129 de oameni la bord, majoritatea…

- Ajunsa pe o functie de management, la scurt timp dupa terminarea facultatii, Claudia Abrudan a simtit ca este timpul sa faca o schimbare. A parasit job-ul bine platit pentru unul de femeie de serviciu pe un vas de croaziera. In opt ani, a urcat treapta cu treapta, pentru ca in final sa ocupe o pozitie…

- Politia de Frontiera a anuntat ca in ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a crescut atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara. La frontiera cu Ungaria s-au prezentat aproximativ 27.500 persoane si 11.250 mijloace de transport, cel…

- Punctele de frontiera de la granița Romaniei s-au supraaglomerat in ultimele 24 de ore. Aproximativ 163.000 de treceri persoane au fost inregistrate, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si peste 44.700 treceri mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ…

- Ambasadorii a sapte state UE si au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justitiei in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii tarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda, relateaza Digi 24.Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Ambulanța și Poliția au intervenit sambata la orele amiezii la un accident rutier produs langa podul garii, la intersecția strazilor Izvorului cu Tudor Vladimirescu și Garii. Din primele informații, un barbat in varsta de aproximativ 75-80 de ani din Gherla, care circula cu o bicicleta pe strada Izvorului…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti în atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, în sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters. Într-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la câteva sute de…

- Olanda va trage la raspundere Germania, in instanta, pentru controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe de autostrada pentru toate autoturismele care circula pe drumurile germane. Este a doua tara care reclama aceasta taxa, dupa ce Austria a dat startul, in octombrie.

- O femeie de 39 de ani a fost gasita, ieri-seara, pe bancheta din spate a automobilului familiei, prezentand urme de asfixie in regiunea gatului. Tot atunci, oamenii legii l-au gasit și pe soțul acesteia, tot in varsta de 39 de ani, spanzurat in apartamentul lor din orașul Anenii Noi. Poliția presupune…

- Un cititor ne atenționeaza ca in zona de sub podul de la autostrada, pe drumul spre și de la Mihai Viteazu, s-a format un strat de polei, care pune in dificultate mașinile. Deja au fost doua tamponari, in aceasta dimineața! Read More...

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Tragedie pe o sosea din Ungaria. Trei romani au murit dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un autocar. Pasagerii raniti sunt 12 la numar, printre care cinci sunt cetateni romani.

- Administratorii paginii de Facebook a Ministerului Transporturilor au schimbat, joi, pagina de coperta și au postat una cu o autostrada bine intreținuta cu trei benzi. Internauții au observat, insa, foarte repede ca fotografia este din Polonia și nu din Romania. Imaginea cu Autostrada A4 din Polonia…

- Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen in dosarul in care SC Eucass SRL a intrat in faliment Dosarul va fi redeschis pe data de 18 ianuarie 2018. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din aprilie 2012, cand instanta a dispus deschiderea procedurii insolventei fata de Eucass SRL. Pe…

- Un TIR incarcat cu bușteni a ramas de-a curmezișul pe autostrada A2. Circulația rutiera este blocata. Circulatia pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A2 Constanta – Bucuresti este intrerupta total la km 203, intre localitatile Murfatlar si Medgidia. Un autotren incarcat cu busteni a ramas de-a…

- roprietarii unei serviete pierdute în Berlin, fabricata de un renumit producator italian, au cumparat o pagina întreaga de publicitate pentru a publica un anunț într-un cotidian german, vineri, în care au promis o recompensa de 30.000 de euro pentru recuperarea obiectului,…

- Potrivit martorilor, barbatul era un om al strazii, fiind cunoscut ca un consumator de bauturi alcoolice, scrie reporterntv.ro. Acesta nu a avut nicio șansa de supraviețuire dupa ce a fost taiat de tren. La fața locului a ajuns și o autospeciala cu modul de descarcerare ca sa il scoata de…

- Un activist politic care a pus bazele unui grup nationalist arab ce militeaza pentru crearea unui stat independent in interiorul Iranului a fost impuscat mortal in Olanda, a anuntat joi politia olandeza, relateaza Reuters. Iranianul Ahmad Mola Nissi, in varsta de 52 de ani, a infiintat Miscarea Araba…

- "In perioada 30 octombrie – 5 noiembrie a.c., politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane care actionau pentru siguranta si fluenta traficului rutier pe autostrazi au depistat 47 de soferi care circulau cu viteze excesive. Astfel, pe autostrada A1, 31 de soferi au fost inregistrati…

- Pasagerii unui vas de croaziera au trecut prin clipe de croaza, dupa ce nava a fost lovita de valuri uriașe. O inregistrare suprinde cum pachebotul pare sa fie chiar complet acoperit de apa. Desigur, era vorba doar despre un val uriaș. Pasagerii unui vas al Carnival Pride sunt cei care au trecut prin…

- Podul peste Nistru din satul Gura Bacului va fi redeschis pentru traficul rutier din 20 noiembrie. Un protocol in acest sens a fost semnat astazi de reprezentantii politici ai Chisinaului si Tiraspolului, Gheorghe Balan si Vitali Ignatiev, care au avut o noua intrevedere la sediul

- In urma cu cateva zile, tatal si-a certat rau fiica. Suparata, aceasta s-a ascuns in podul casei. A refuzat sa manance si ori de cate ori mama sa a incercat sa stea de vorba cu ea, a ignorat-o. In momentul in care mama tinerei a apelat la o vecina pentru ajutor, era prea tarziu. Echipajul…

- Mai multe persoane au murit carbonizate, dupa ce masinile lor au luat foc, în urma unui accident tragic. Incidentul rutier în care au fost implicate 14 masini s-a produs pe o autostrada situata în apropiere de Toronto. Potrivit martorilor, au avut loc mai multe explozii…

- Se circula fara restricții pe segmentul Sibiu-Orastie, de pe autostrada Transilvania Incepand cu ora 20.00 se circula fara restricții, pe ambele benzi ale Autostrazii 1, pe sensul de mers Sibiu-Sebes (km 276+100 – km 276+170), dupa ce au fost remediate deteriorarile aparute in urma cu 4 zile la calea…

- Cand copiii nu sunt intelesi de parinti, apar tragedii. O eleva la Scoala „Miron Costin”, s-a spanzurat cu un cablu electric agațat de o grinda, in podul casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de tatal fetei. Cu o zi inainte de a se sinucide, Amalia i-ar fi marturisit unei colege de clasa…

- O eleva de 14 ani, din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, a fost gasita spanzurata in podul casei. Potrivit primelor informații, fata a fost dusa de parinți, joi, la școala,...

- Politia din Toronto a primit un apel telefonic in care au fost anuntati ca un barbat inarmat a luat o persoana de pe strada si s-a inchis cu aceasta intr-un magazin. Autoritatile au inchis strada si au pregatit o trupa de interventie, relateaza National Post

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A2, tronsonul Cernavoda Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.Din acelasi motiv, se circula ingreunat si pe autostrada…

- Trei autovehicule au luat foc pe soselele din zona Lugojului si Buziasului. Pompierii au anuntat ca au inregistrat primul incendiu pe autostrada Lugoj-Deva in zona localitatii Jupani. Acolo, un autocamion incarcat cu piese auto a fost cuprins de flacari. Cateva ore mai tarziu masina unui lugojean s-a…

- O bicicleta furata din Olanda a fost gasita la Bacau. De fapt, doar semnalul GPS-ului ei a fost descoperit, pentru ca, spun cei doi olandezi care au plecat in cautarea ei, Politia locala nu i-a ajutat. „Detectivii“ de olandezi au facut totul public printr-un film postat pe YouTube.

- Un autobuz care transporta politisti maghiari a fost facut PRAF de un TIR romanesc, pe o autostrada din Ungaria. Sunt doi MORTI si 16 raniti. Accidentul s-a produs luni la pranz pe autostrada M5,...

- Faimoasa Opera de Stat (Staatsoper) din Berlin, cea mai prestigioasa dintre cele trei opere din capitala Germaniei, s-a redeschis marți dupa șapte ani de renovari laborioase și patru ani de intarziere, informeaza AFP, citat de AGERPRES.Citeste si: Alexandru Tomescu concerteaza pentru Institutul…

- Alerta medicala pe Otopeni inainte de decolarea unui avion al companiei Wizz Air in aceasta dimineața. Un pasager care se urca la bordul unui avion Wizz Air pe Otopeni cu destinația Pescara, Italia, a murit dupa ce i s-a facut rau. Au fost chemați medicii de pe aeroport, timp in care pasagerii au…

- Trei barbati beti au intrat cu forta intr-un adapost pentru tineri refugiati din orasul Apolda in estul Germaniei, in noaptea de duminica spre luni, ranind patru persoane, a anuntat luni politia, citata de agentia DPA și Agerpres. Doi dintre faptasi erau cunoscuti ca extremisti de dreapta, a…

- Locuitorii din Turcinesti si Targu Jiu vor putea circula de astazi pe podul din comuna avariat de Paste. Podul de la Turcinesti este inchis din 16 aprilie, dupa ce doi piloni au fost afectati. Autoritatile au obtinut suma de 9 ...

- Tragedie la Buzau. Din primele informatii, barbatul care avea 40 de ani a fost gasit spanzurat in subsolul unui bloc de pe Bulevardul Spiru Haret din municipiul Buzau unde locuia in chirie, impreuna cu familia. Descoperirea a fost facuta de socrul barbatului care a declarat la fata locului…

- "Suspiciunile in legatura cu un barbat de naționalitate germana in varsta de 55 de ani, arestat ieri seara de forțele speciale de poliție din landul Baden-Wurttemberg, au devenit mai puternice", au declarat intr-un comunicat comun parchetul din Ravensburg și poliția din Konstanz, orașe situate in…

- Autoritatile de la Konstanz, in sudul Germaniei, au anuntat ca il cauta pe un barbat care le santajeaza ca va otravi produse alimentare distribuite in tara si in Europa daca nu platesc cateva milioane de euro, potrivit Digi24. Barbatul ar fi trimis un e-mail in care spune ca va otravi aproximativ 20…

- Germania se confrunta cu "cea mai mare provocare" a sa de la nasterea Republicii Federale, in 1949, odata cu intrarea in parlament a dreptei nationaliste, a apreciat Consiliul Central al Evreilor din Germania, intr-un comunicat difuzat recent si preluat de AFP. "Din nefericire, temerile noastre s-au…