TRAGEDIE - O mașină în care se aflau patru oameni s-a prăbușit pe Transfăgărășan/VIDEO O mașina in care se aflau patru tineri s-a prabușit, pe Transfagarașan, de la o inalțime de 40 de metri, de pe un tronson pe altul al drumului, intr-o curba, dupa ce s-a rostogolit de cateva ori. Tinerii au scapat cu rani ușoare și au ieșit singuri din autoturism.

Salvamontiștii din Argeș au intervenit, duminica, la un accident pe Transfagarașan, produs la km 115, intr-o curba „ac de par", unde o mașina in care se aflau patru tineri a ieșit de pe drum și s-a prabușit de la o inalțime…

