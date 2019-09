Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in sportul mondial. Pilotul de Formula 2 Anthoine Hubert, in varsta de 22 de ani, a murit sambata, 31 august, pe circuitul Spa-Francorchamps, la Marele Premiu de Formula 2 al Belgiei. Totul s-a intamplat in urma unui accident grav, in care au mai fost implicați alți doi sportivi, potrivit…

- • Tragedie la Iasi dupa un accident ingrozitor • Un elev olimpic a murit alaturi de bunicii lui • Buncii adolescentului au murit pe loc, iar el avea sa-si gaseasca sfarsitul dupa cateva zile petrecute pe patul de spital • Pentru toti cei care cunosc aceasta familie este un calvar ce nu poate fi depasit…

- O fetita de 11 ani a decedat dupa ce a fost tamponata de catre un BMW la volanul caruia se afla un tanar de 21 de ani in satul Recea, Riscani.Incidentul a avut loc ieri in jurul orei 17:00.

- Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc. Stirea se actualizeaza. Tragicul accident s-a produs noaptea trecuta, scrie gagauzinfo.md La moment,…

- Un autoturism a fost lovit de tren in cursul diminetii de vineri, 12 iulie, la pasajul de cale ferata din Fersig. O persoana a fost proiectata in afara masinii, decedand in cele din urma. La fata locului au intervenit echipaje TIM si SAJ Somcuta. Informatii furnizate de Serviciul de Ambulanta Judetean…

- O fata de 13 ani care a fost accidentata grav, marti, de o masina, intr-un sat din Apuseni, in timp ce se deplasa cu bicicleta, a murit la spital, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Alba.Transportata la spitalul din Cimpeni in stare de inconstienta si cu leziuni grave, adolescenta…

- Stația de pompieri Campeni intervine, marți, in jurul orei 12.45, cu o autospeciala SMURD, la un accident rutier petrecut in localitatea Ponorel. Este vorba de o fata de 13 ani care a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta. Imediat dupa impact, fata era in stare de inconștiența și a…

- Tragedie in vestul țarii. Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața, pe DN66, intre Hațeg și Petroșani. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 5.00, in zona localitații hunedorene Banița. Conform zhd.ro, polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat…