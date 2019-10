Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru o adolescenta de 14 ani. Telefonul, pe care il pusese la incarcat in timp ce asculta muzica, i-a explodat pe perna, chiar langa cap. A suferit rani grave, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru a o salva.

- O fata de 14 ani a murit in somn, dupa ce telefonul i-a explodat sub perna. Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile in localitatea Bastobe din Kazakhstan, acolo unde copila locuia cu familia.

- Alua Asetkyzy Abzalbek a mers la culcare ascultand muzica la telefonul mobil, iar dimineața a fost gasita moarta. Telefonul mobil a fost lasat in priza și se pare ca s-a supraincalzit peste noapte, explozand langa capul fetei. Aceasta a suferit rani grave la cap, iar medicii chemați de urgenta…

- Tanara s-a culcat ascultand muzica in casti la telefon, iar a doua zi a fost gasit moarta. Telefonul mobil a fost lasat in priza si se pare ca s-a supraincalzit peste noapte, explozand langa capul fetei. Aceasta a suferit rani grave la cap, iar ambulanta chemata in zorii zilei de catre familia sa nu…

- Alua Asetkyzy Abzalbek, o fata in varsta de doar 14 ani din Bastobe, Kazahstan, și-a pus smartphone-ul la incarcat pe perna pe care dormea și s-a culcat ascultand muzica. Aparatul s-a supra-incalzit și a explodat, iar tanara a murit pe loc, a informat Mirror. Tanara a fost gasita moarta a doua zi dimineața…

- Un caz socant a avut loc in Kazakhstan. O adolescenta de 14 ani si-a pierdut viata dupa ce telefonul ei mobil a explodat. Fetita isi lasase telefonul la incarcat, pe perna, si a adormit langa el. Pari...

- Polițiștii din Sebeș l-au identificat pe un tanar din municipiu ca și banuit de furtul unui telefon mobil. Acesta ar fi profitat de faptul ca geamul unei locuințe a fost lasat deschis. Ulterior a vandut telefonul. Polițiștii l-au recuperat și l-au restituit pagubitului. La data de 27 august 2019, polițiștii…

- Vineri, 28 iunie 2016, in jurul orei 13,50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați de catre un barbat din comuna Ohaba, cu privire la faptul ca i-a disparut telefonul mobil pe care-l lasase in autoturism, in timp ce se afla pe raza localitații Teleac. In urma investigațiilor…