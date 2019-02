Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de mineri au murit, iar alti 30 au fost raniti sambata, in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului cu care erau transportati in subteran au cedat, porivit agentiei Xinhua, potrivit romaniatv.net. Agentia de presa precizeaza ca 15 mineri au murit pe loc si alti cinci au murit din cauza ranilor.Starea…

- Douazeci de mineri au murit si alti 30 au fost raniti in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului care ii transporta sub pamant au cedat, potrivit agentiei de stiri Xinhua, preluata de AFP. Agentia de stiri a precizat ca 15 mineri au murit la fata locului, iar alti cinci au decedat ca urmare…

- Cel puțin 25 de persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite in urma unui accident petrecut luni in Bolivia. Un autocar s-a lovit de un camion. Accidentul cumplit a avut loc in zona...

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP.

- Rudele si cunoscutii sunt in stare de soc si impietriti de durere. Nu-si pot explica cum la doar 20 de ani viata lui Paul s-a incheiat. Tanarului i s-a facut rau la sala si a cazut la pamant. A fost transportat cu ambulanta la spitalul din Suceava, iar mai apoi transferat la un spital din Iasi.…

- Tragedie intr-o mina de aur din Afganistan, unde cel putin 30 de oameni au murit dupa prabusirea unui tunel. 7 persoane au fost ranite.Accidentul a avut loc intr-o provincie din nord-estul tarii.Potrivit presei, era o mina improvizata, sapata de localnici pe malul unui rau.

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc in Danemarca, unde sase oameni au murit miercuri dimineata pe un pod de cale ferata, conform Digi24.ro. O bucata din plafonul unui marfar s a desprins in timpul mersului si a cazut peste un tren cu pasageri, care venea din sens opus.Accidentul a avut loc pe…

- Tragedie in prima zi din an, in Argeș! Un barbat de 51 de ani din Argeș și-a pierdut viața in aceasta dimineața. Se pare ca șoferul, singur fiind in mașina, nu a adaptat viteza și la o curba la stanga, autovehiculul s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in comuna argeșeana Vedea, sat Gardinești. In urma…