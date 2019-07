Tragedie la Vinga: o fetiță de 4 ani, omorâtă în trafic de un italian Tragedie fara margini in comuna aradeana Vinga. O fetița de 4 ani a fost lasata nesupravegheata și a traversat drumul național Arad-Timișoara prin loc nepermis. Ea a fost surprinsa și accidentata mortal de un autoturism condus de un cetațean italian de 36 de ani. Polițiștii l-au testat pe barbat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a […] The post Tragedie la Vinga: o fetița de 4 ani, omorata in trafic de un italian appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

