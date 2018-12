Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost ranite in Italia, in apropiere de orașul Rieti, dupa ce o benzinarie a explodat. O cisterna a luat foc in timp ce descarca combustibilul, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, scrie Digi24.ro.

- Trei persoane, intre care si un copil in varsta de aproximativ trei ani, au murit, miercuri seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta si in care au fost implicate doua masini. O alta persoana a fost...

- E tragedie intr-o familie din Cantermir. A murit si cel de-al treilea copil, un baiat de 8 ani, intoxicat cu o substanta chimica. Baiatul a fost luni transportat in stare critica la Institutul Mamei si Copilului. El a fost internat in sectia Reanimare Chirurgicala si toxicologie.

- Tragedie pe sosea. Patru persoane, printre care si doi copii, au murit intr-un accident cumplit Patru persoane, printre care si doi copii, de 10 si 14 ani, au murit in urma unui accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata iar alte cinci sau sase au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia sud-africana Limpopo dupa ce pneul unui camion a explodat, au anuntat vineri serviciile de urgenta preluate de AFP preluata de Agerpres. Potrivit unui responsabil…

- Victimele stateau pe calea ferata urmarind celebrarile de la festivalul Hindu Dusshera, conform martorilor. Oamenii nu au auzit trenul venind, ei admirand focul de artificii. Oficialii au informat ca prioritatea este in acest moment ingrijirea celor raniti, care au fost transportati la spital. Este…

- Tragedie fara margini. Doua persoane au murit, dupa ce un sofer a facut live pe Facebook VIDEO Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc in judetul Timis, unde un sofer era live pe Facebook cand a intrat direct intr-un tractor cu 160 km pe ora. Si o copila de 9 ani si-a pierdut viata…

- Cele trei persoane decedate in explozia din sectorul Rascani sunt un barbat de 77 de ani, care a murit la Spitalul de Urgenta, un copil si o femeie, ale caror cadavre au fost gasite sub daramaturi.In urma deflagratiei, alte sapte persoane, inclusiv un pompier, au fost ranite, conform informatiilor…