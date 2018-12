Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani, din comuna Cocora, a sesizat politia cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de inselaciune. Potrivit IPJ Ialomita, persoana in cauza le a relatat anchetatorilor ca a fost contactata telefonic de o persoana necunoscuta, care i a transmis ca fiica sa ar fi fost victima…

- La data de 5 decembrie 2018, in jurul orei 16.30, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier cu victima, pe Bulevardul Ferdinand I din municipiul Alba Iulia. In urma verificarilor s-a constat ca, o femeie de 36 de ani din Alba Iulia, in timp…

- O femeie a fost ucisa cu bestialitate, in fața copiilor ei, cand impodobea, impreuna cu familia, bradul de Craciun. Lisa Williams a fost ucisa pe 25 noiembrie, in propria casa, de fosta soție a barbatului ei. Lisa Vilate Williams era cu cei doi copii gemeni, in varsta de trei ani, cand a fost impușcata…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, vineri seara, un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti, a avut un conflict cu sotia sa, in varsta de 36 de ani. El a lovit-o pe femeie si a agresat-o si pe fata lor, in varsta de 17 ani, care a…

- La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța, care nu a mai putut face nimic pentru victima, aceasta fiind deja decedata, prezentand și urme cadaverice, scrie presasm.ro. Citeste si Incendiu la Spitalul Judetean din Satu Mare. Zeci de pacienti au fost evacuati,…

- Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, citati de news.ro, oamenii legii au fost sesizati de faptul ca, miercuri seara, in localitatea Mahmudia, un barbat a murit si o femeie se afla in stare grava. Dupa primele cercetari, anchetatorii au stabilit ca un barbat…

- Un accident grav produs pe o trecere de pietoni in zona industriala a orasului Alba Iulia a fost surprins de o camera de supraveghere amplasata in zona. Victima, o femeie, a fost transportata in stare grava la spital.