Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autospeciale de ambulanța și SMURD intervin, joi, la Tuzla, unde o aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat. Doua persoane sunt incarcerate, in stare grava, potrivit IGSU, transmite Mediafax. UPDATE: Copilotul aeronavei a murit Potrivit Inspectoratului General pentru ...

- Medicii au declarat decesul uneia dintre persoanele aflate in carlinga avionului de instructie si agrement bimotor DA 42 care a aterizat fortat joi dupa-amiaza in apropierea aeroportului Tuzla, din cauze necunoscute, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta,…

- Avem primele imagini de la locul accidentului aviatic din Tuzla, județul Constanța. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit. Din primele informații, se pare ca pilotul avionului se afla in stare grava, iar co-pilotul a murit.

- O aeronava tip DA 42 s-a prabușit la Tuzla, in județul Constanța. La bordul aparatului de zbor se aflau un instructor și elevul sau, anunța reprezentanții ISU Dobrogea. UPDATE: Un barbat in varsta de 50 de ani a murit in urma accidentului. Un echipaj medical a efectuat manevre de resuscitare la fața…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, joi, 21 februarie, la Tuzla, acolo unde aeronava DA 42 s-a prabușit. Potrivit primelor informații, s-ar fi inregistrat doua victime. In jurul or...

- O aeronava civila de mici dimensiuni a aterizat forțat in localitatea Tuzla din județul Constanța, potrivit IGSU.In avion sunt doua persoane incarcerate, dintre care una este in stop cardio-resporator, potrivit primelor informații. Au fost alertate la fata locului o autospeciala de…

- Patru persoane au murit in Yorba Linda, la sud de Los Angeles, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o casa. Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc,...

- Avionul de tip Su-27 s-a prabușit, sambata, pe cand executa manevre de aterizare, in timpul unui zbor de antrenament. Pilotul avionului a murit in incident. ”Avionul Su-27 s-a prabusit in regiunea Jitomir”, in zona centru-nord a Ucrainei, in timpul manevrelor de aterizare, la ora 13:00 GMT, a scris…