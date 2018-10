TRAGEDIE la TULCEA. Accident rutier soldat cu UN MORT S-a intervenit cu o autospeciala de descarcerare grea, un SMURD și 6 subofițeri. Cele doua persoane in stare grava au fost descarcerate. Din nefericire, victima de 25 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind pronunțat decesul. Tragedie in Arges. Accident rutier soldat cu un mort si trei raniti: soferul decedat avea 89 de ani La fața locului au intervenit trei echipaje SAJ și mai multe echipaje al Inspectoratului de Politie Județean. Șoferul are rani produse de centura de siguranța, o persoana nu necesita asistența medicala, iar o persoana de 38 de ani a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

