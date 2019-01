Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 15 zile de la momentul cand o tanara de 29 de ani iși gasea sfarșitul, in urma unui cumplit accident. Tragedia a avut loc in Neamț, iar mașina care i-a adus sfarșitul femeii este tot acolo, distrusa de impactul fatal.

- Este vorba despre doi tineri, de 24 si 25 de ani, care nu au mai putut fi salvati de medici, si de un altul, de 16 ani, care a fost ranit grav si a ajuns la spital. Tragedia a avut loc pe pe DN52, care leaga Alexandria de Turnu Magurele. Din primele informatii, se pare ca soferul unei masini ce se indrepta…

- Un accident terifiant a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, atunci cand cinci prieteni si-au pierdut viata intr-un teribil accident langa Vadu Moldovei. Cei cinci baieti, cu varstele cuprinse intre 17 si 21 de ani, nu au mai avut nicio sansa in urma impactului autoturismului in care se aflau…

- Vietile unor baieti au fost curmate intr-un mod dramatic, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un TIR. Accidentul a avut loc pe DN2 (E85) pe raza comunei sucevene Vadu Moldovei, la primele ore ale zilei de duminica. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul condus – din cate s-a stabilit…

- Cinci persoane si-au pierdut viata vineri, iar alte 32 au fost ranite in ciocnirea foarte violenta intre un autocar care transporta spre aeroportul din Hong Kong angajati ai companiei Cathay Pacific si un taxi,...

- Un sofer roman care, in vara anului 2017, a adormit la volanul unui microbuz plin cu pasageri in apropiere de Mezopeterd, Ungaria, lovindu-se de un TIR si provocand moartea a trei persoane dar si ranirea grava a altor sase, a fost condamnat definitiv.

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de 30 de ani din Husi și bebelusul ei, o fetita de numai cateva luni. Cele doua au murit intr-un tragic accident in localitatea Manfredonia, din provincia Foggia, in Italia. Tragedia a avut in urma cu doua zile. Petronela Alecsa se afla intr-o masina, impreuna cu fetita…

- Imagini Tragedie imensa: Un tanar de 33 de ani din Borșa a murit in urma unui accident cumplit.foto Un tanar de 33 de ani din Borșa, zona Valcineț, a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc zilele trecute in Italia, scrie presa italiana. Ioan Mihalyi a murit dupa ce intr-o curba dubla ar…