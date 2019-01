Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Matasari a murit pe masa de operație a Spitalului Județean Gorj. Pensionarul de 69 de ani suferise degeraturi la ambele picioare și, pana sa ajunga la Spitalul Județean, a fost internat timp de trei zile la Spitalul Municipal Motru. Familia ii acuza pe medicii din Motru ca…

- Un bebelus de doar o luna a murit la spitalul din Cantemir. Parintii l-au dus in coma, iar medici nu l-au mai putut salva. Decesul a survenit in urma unei hemoragii intracraniene, sustin reprezentantii spitalului.Potrivit lor medicilor, micutul a fost lovit in regiunea capului.

- De ani de zile, acesta se lupta cu o boala necruțatoare, care l-a rapus, scrie vremeanoua.ro. Miercuri dimineața, acesta a intrat in coma și a fost adus cu ambulanța TIM la Spitalul Județean de Urgența, fiind intubat la Reanimare. Citeste si Soc in fotbal: A MURIT la doar 20 DE ANI. Abia debutase…

- Mai multi politisti din Craiova acuza ca Marian Rogoveanu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, ar fi pornit o adevarata vanatoare impotriva lor. In plus, procurorul este acuzat ca s-ar face vinovat de ucidere din culpa intr-un dosar in 2007. Politistii au adus in fata ziaristilor…

- Scandal mosntru la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste, unde mai multi romi din Balteni s-au luat la baiate cu paznicii unitatii pentru ca nu i-au lasat sa insoteasca o ruda care se prezentase la camera de garda.

- Cel putin 11 persoane au decedat in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au afectat Iordania, la doua saptamani dupa o tragedie similara, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul postului Al Jazeera.

- Constantin Mudava, „Fenomenul Vindecator”, asa cum vorbea despre sine, a murit joi, 1 noiembrie, la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste, la varsta de 82 de ani. Vraciul a ajuns faimos dupa ce chiar dictatorul Ceausescu s-a tratat la el de diferite afectiuni.