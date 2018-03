Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva in jurul orelor 1:00 -2:00 dimineata, la sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, potrivit News.ro. Intre cei doi angajati ai spitalului, un infirmier si o asistenta, a existat un „incident”,…

- Scene șocante la Spitalul din Slatina. Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis. Asistenta in varsta de 45 de ani si infirmierul in varsta de 54 de ani, erau impreuna ...

- Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva in jurul orelor 1:00 -2:00 dimineata, pe sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, si ca a existat un „incident", „probabil de natura personala", intre doi angajati ai spitalului, un infirmier…

- Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega, asistenta, si apoi s-a sinucis, directorul spitalului afirmand la Digi24 ca a existat un incident “probabil de natura personala” intre cei doi. Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva…

- O crima șocanta a acut loc intr-un spital, in noaptea de sambata spre duminica. Un infirmier a ucis o asistenta cu mai multe... The post Crima care șocheaza Romania: un infirmier a omorat o asistenta, apoi s-a sinucis appeared first on Renasterea banateana .

- Crima s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean din Slatina. Din primele informatii rezulta ca un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis.

- Tragedie in familia lui Florin Pancovici, 40 de ani, fost mijlocaș de banda in Divizia A la Petrolul sau Ceahlaul. Fiul sau, Sebastian, 16 ani, a fost gasit decedat in scara blocului, din Ploiești, potrivit Adevarul. Tanarul s-ar fi sinucis, spanzurandu-se, și ar fi lasat un bilet de adio in care iși…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pancovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Tragedie in fața unei banci din Zurich! Un barbat a deschis focul, iar doua persoane au fost lovite. Ambele au decedat la scurt timp. Poliția il cauta pe atacator. Doua persoane au fost impușcate mortal in fața unei sucursale a bancii UBS din Zurich. Identitatea atacatorului este, deocamdata, necunoscuta.…

- ACCIDENT DEVASTATOR. Implicate doua autotrenuri si un autoturism. Un barbat s-a sinucis dupa ce si-a injunghiat sotia. FOTO Un barbat in varsta de 54 de ani a murit in urma unui accident rutier petrecut pe DN2 (E85). In accident au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism. Traficul a fost blocat…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- „Bugetul este de austeritate, nu avem ce sa aprobam, 80 la suta sunt salariile, raman 20 la suta sa supraviețuim. Avem noroc ca am aprobat luna trecuta sa continuam investițiile incepute anul trecut, investiții noi pe anul acesta nu avem. Propun austeritate, la Cultura anul acesta sa nu mai…

- Tragedie fara precedent in Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani si-a pierdut viata in urma unui impact puternic dintre autoturismul pe care il conducea, in care se mai afla si o romana, si un altul, care circula regulamentar.

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- Magistratii Tribunalului Buzau au emis, marti, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele tanarului din Buzau, suspectat ca si-a injunghiat mortal unchiul duminica, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Mihai Draghiciu. Tanarul…

- La trei ani de de la accidentul de munca mortal produs pe santierul autostrazii Sebes – Turda, judecatoria Aiud a pronuntat prima decizie. In dosarul avand ca obiect ”ucidere din culpa”, este judecat un angajat al unei societati care desfasoara activitati de constructie la autostrada Sebes – Turda,…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Un barbat a fost injunghiat mortal de catre nepotul sau, un tanar de 23 de ani, cunoscut drept consumator de etnobotanice. Sotia victimei a ajuns si ea la spital, dupa ce a fost batuta de agresor. Criminalul a fost prins si retinut. Articolul Si-a injunghiat…

- Tanarul de 22 de ani care si-a batut unchiul si matusa si apoi l-a injunghiat mortal pe barbat a fost prins duminica seara de un echipaj de jandarmi in Parcul Crang, din Buzau, el fiind ridicat si dus la audieri la Politia municipiului Buzau, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul Harvey Weinstein, a dezvaluit zilele trecute ca a fost molsetata, pe cand era minora, de un regizor premiat la Oscar, care lucra pentru...

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Tragedie, in aceasta seara, pe DN 1, la Nistoresti. Un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversarea drumului prin loc nepermis. Din nefericire, victima a decedat. Traficul in zona se desfasoara cu restrictii, fiind dirijat de agenti de la Politia Rutiera.…

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Un copil de 11 ani și-a impușcat mortal surioara, apoi s-a sinucis. Micuțul a tras accidental in sora lui, iar atunci cand a vazut ce a facut, a indreptat pistolul catre el și s-a impușcat, scrie libertatea.ro.Tragedia s-a consumat in Africa de Sud.

- Crima teribila in Borosenii Noi, raionul Rascani. Un baiat de numai 14 ani a omorat o batrana. Acesta a intrat noaptea in casa femeii, in varsta de 84 de ani, cu scopul de a o jefui, iar intrucat victima s-a trezit, adolescentul a luat un cutit si a injunghiat-o in piept.

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost prezentat, sambata, magistratilor cu propunere de arestare preventiva, iar acestia au admis cererea procurorilor. Suspectul a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile de catre Tribunalul…

- Scene șocante in fața unei gradințe din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a injunghiat mortal o femeie, apoi s-a sinucis, potrivit Realitatea TV.Incidentul a avut loc vineri, in jurul ore 12! La fața locului s-au deplasat polițiști care fac cercetari!Vom reveni!

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru...

- Un plutonier si-a injunghiat mortal iubita Foto: Arhiva Agerpres. Subofiterul care si-a înjunghiat mortal iubita marti, 23 ianuarie, trecuse toate testarile psihologice la care fusese suspus conform normelor în vigoare, au precizat reprezentantii Ministerului Apararii.…

- Rasturnare de situație in crima care a ingrozit Capitala. Italianul care a injunghiat mortal un proxenet roman intr-un apartament din zona Alba Iulia in prezenta prostituatei pe care o platise, va fi eliberat.

- Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat mortal intr-o statie de metrou. Andy Brigite si-a dat ultima suflare chiar in statia de metrou Chatelet-Les Halles RER din Paris, dupa ce a fost injunghiat mortal de catre un...

- Un alt incident s-a intamplat intr-o statie de metrou. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost injunghiat mortal chiar in fata a zeci de oameni. Chiar daca erau langa el, nimeni nu a sarit in ajutor.

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Harry Uzoka, un model in varsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, intrucat tanarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.

- Un accident ingrozitor a avut loc duminica dupa-amiaza, in zona localitații Gelu, comuna Variaș. Un tanar de 35 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit mortal in zona capului de elicea unei motoparapante, in timp ce incerca sa verifice daca motorul funcționeaza corect.

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza mediafax.ro. Tanarul artist in varsta de 22 de ani a fost gasit spanzurat luni dupa-amiaza, in locuinta sa din orasul Lipova,…

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor.

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Tragedie in Ajunul Craciunului: fiul primarului din comuna Ludesti, județul Dambovița a fost impuscat mortal, dupa ce a fost confundat cu un mistreț. La partida de vanatoare au participat 8 oameni, iar anchetatorii spun ca aveau toate autorizațiile necesare.

- Durere fara margini in familia unui primar din judetul Dambovita. Fiul sau a fost impuscat mortal in timp ce se afla la o partida de vanatoare. Cel care a apasat pe tragaci si l-a ucis din greseala este un paznic. Barbatul sustine ca l-a confundat cu un mistret.

- Capitanul unui iaht si-a impuscat mortal iubita si apoi s-a sinucis. Tragedia care a indoliat doua familii s-a petrecut cu cateva zile inainte ca barbatul sa o ceara de sotie pe partenera sa. Acesta urma sa-i ofere inelul de logodna chiar de Craciun, scriu cei de la Daily Mail.

- O femeie a decedat, dupa ce a fost lovit de o mașina de teren pe trecerea pentru pietoni. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, in raionul Anenii Noi, scrie today.md.

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe drumul national 1 C Baia Mare – Dej, pe raza orasului Somcuta Mare. Din primele informatii se pare ca un barbat din Buciumi conducea un autoturism dinspre Calea Miresului spre centrul orasului Somcuta Mare, cand in imediata apropiere a unui curbe deosebit…

- Tragedie fara margini intr-o familie din localitatea clujeana Valea Luncii, comuna Mica. Mezinul familiei, in varsta de 5 ani, a fost accidentat mortal de un autoturism. Copilașul se afla cu mama sa pe o parte a drumului din localitate, iar pe cealalta parte a oprit tatal sau autoturismul. Cand și-a…