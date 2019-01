Tragedie la ski. Trei schiori au murit intr-o avalansa in vestul Austriei. O a patra victima este disparuta

Stiri pe aceeasi tema

- Trei schiori germani si-au pierdut viata sambata intr-o avalansa in vestul Austriei, iar un al patrulea este dat disparut, a precizat duminica politia locala, potrivit AFP. Trupurile celor trei barbati in varsta de 56, 36 si respectiv 32 de ani au fost descoperite in timpul serii de sambata in masivul…

- Ninsorile abundente si riscul de producere a avalanselor au ingreunat luni deplasarile in mai multe regiuni ale Austriei, tara in care unele localitati au ramas izolate, cinci persoane au decedat, iar alte doua sunt date disparute, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pana la 150 de centimetri…

- Doi schiori de nationalitate germana au decedat in urma unor avalanse produse in weekend in vestul Austriei, iar mii de turisti au ramas blocati in statiunile din Alpii austrieci dupa ce mai multe sosele au fost inchise ca urmare a ninsorii abundente si riscului crescut de avalanse.

- Una dintre persoanele ranite in atentatul de la Strasbourg, care se afla in stare critica de marți seara, a murit vineri, ridicand la patru numarul victimelor, a anunțat parchetul din Paris, potrivit AFP.

- Salvamontiștii din Bușteni care au intervenit, duminica dupa-amiaza, in urma avalanșei produse in Bucegi, reiau, luni dimineața, cautarile intrerupte dupa lasarea intunericului. Aceștia au oprit operațiunea deoarece nu putea evalua corect riscul și exista posibilitatea sa declanșeze, la randul lor,…

- Tragedie in muntii Bucegi din Romania. Un barbat a murit dupa ce a fost surprins de o avalansa. El a fost gasit de mai multi turisti care au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes.

- Un barbat a murit dupa ce a fost surprins de o avalansa in Masivul Bucegi. Victima facea parte dintr-un grup de turisti. Salvamontistii din Busteni intervin, duminica, la locul tragediei, in Masivul Bucegi, pe Valea Morarului, intr-o zona care nu este traseu...

- Un soldat și-a piedut viața, in aceasta dimineața, in gara din Alba Iulia, in timp ce se afla pe un tanc. Se pare ca acesta a fost electrocutat, in timpul descarcarii unor tancuri pentru parada de 1 Decembrie. Acesta s-ar fi atins de la linia de cale ferata care se pare ca in mod normal ar fi trebuit…