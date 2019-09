Tragedie la şcoală. O elevă s-a sinucis pentru că absorbantul intim i-a pătat uniforma în timpul cursurilor Eleva avea 14 ani. Mama copilei spune ca fiica ei s-a spanzurat din cauza ca a fost umilita de catre o profesoara, a informat presa keniana, citata de bbc.com. In urma incidentului, politia kenyana a actionat cu gaze lacrimogene asupra unei multimi de aproximativ 200 de parinti care ripostau fata de aceasta atitudine a cadrelor didactice, potrivit bbc.com.



In 2017, a intrat in vigoare o lege ce prevede livrarea gratis a absorbantelor intime pentru fetele ce se afla in perioada respectiva. Dar acesasta masura nu s-a aplicat intocmai in toate scolile din tara. Mama fetitei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

