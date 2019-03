Stiri pe aceeasi tema

- Castigatoarea ultimelor trei editii ale Ligii Campionilor, Real Madrid, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), de Ajax Amsterdam, in mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Echipa cu 13 trofee in palmares paraseste competitia si dupa ce s-a impus in tur, la…

- Liga Campionilor s-a reluat de curand cu faza optimilor de finala, acolo unde ii gasim pe gigantii Europei - Barcelona, Real Madrid, Juventus sau Bayern Munchen, precum si alte cluburi mai slab cotate, dar care isi vor juca sansa pana la capat, relateaza News.ro.Citește și: Sarbul Laslo Djere…

- Novak Boskovici, fost handbalist in lotul campioanei Dinamo București, in sezonul 2017-2018, s-a sinucis duminica in fața casei sale din Crvenka (Serbia). In varsta de 29 de ani, interul dreapta a jucat la Dinamo trei luni și jumatate, intre august-noiembrie 2017. Acesta marcase 27 de goluri in Liga…

- Aeroportul Gatwick a sfatuit calatorii sa verifice situatia zborurilor joi dupa ce au fost depistate mai multe drone zburand deasupra aeroportului, lucru care a dus la suspendarea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Doua drone au fost depistate deasupra unei piste miercuri seara la al…

- Cea de-a 24-a Conferinta a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP24), care s-a terminat recent la Katowice, in Polonia, a intarit Acordul de la Paris, dar a demonstrat, in acelasi timp, ca ''lupta pentru combaterea schimbarilor climatice nu este dusa nici suficient…

- Tragedie in timpul unui meci de rugby din Franta. Un jucator in varsta de 19 ani a murit pe loc dupa un placaj violent in primele minute ale meciului. Jucator al echipei de tineret a clubului Stade Francais din Paris, Nicolas Chauvin, a suferit o accidentare horror in primele minute ale unui meci disputat…

- Accidentata la genunchiul drept in minutul 52 al partidei cu Ungaria, Cristina Neagu va efectua joi un RMN și va ramane alaturi de echipa și in semifinala de vineri, pe care Romania (calificata in proporție de 99%) o va juca impotriva Rusiei. Martin Ambros s-a gandit deja la o posibila inlocuitoare…

- Esecul tarilor de a conveni asupra regulilor de implementare a Acordului de la Paris din 2015 privind schimbarile climatice, care are ca scop reducerea incalzirii globale, ar fi un gest sinucigas, a spus miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, potrivit Reuters.Guterres le-a spus…