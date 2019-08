Tragedie la o fabrică de chimicale. Sunt 12 morţi şi peste 50 de răniţi Potrivit autoritatilor indiene, sunt 12 morti si aproximativ 50 de raniti in urma seriei de explozii care s-au produs in fabrica respectiva. O oficialitate a spitalului din districtul Dhule a confirmat numarul de 12 morti. In spital sunt 37 de raniti si inca 12 au fost transferati in alt spital, potrivit Reuters. Prima explozie s-a produs in jurul orei 09.30, informeaza autoritatile indiene. Imaginile de la catastrofa arata nori grosi de fum negru ridicandu-se in atmosfera. "Un butoi cu chimicale, de 200 de litri a explodat in fabrica si apoi focul s-a extins in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

