Accident teribil la cea de a 14-a editie a Maratonului Piatra Craiului. Doi maratonisti au cazut in prapastie in masivul Piatra Craiului. Doi sportivi morti sambata, in timp ce participau la Maratonul Piatra Craiului. O fata a cazut intr-o prapastie din Marele Grohotis, in muntii Piatra Craiului, de la circa 70 de metri inaltime. Un barbat de 39 de ani a vrut sa o prinda, cazand si el in gol. Cand au ajuns salvamontistii la fata locului, sportiva era in stop cardio- respirator, fiind declarat decesul. Barbatul avea ambele picioare fracturate. A inceput transportul acestuia pe o targa pana la ambulanta…