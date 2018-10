Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Anglia, sambata seara. Elicopterul patronului lui Leicester s-a prabusit in parcarea de langa stadionul King Power, la scurt timp dupa fluierul final al meciului pe care "Vulpile" l-au terminat la egalitate, pe teren propriu, 1-1, cu West Ham. Vichai Srivaddhanaprabha, proprietarul clubului…

- A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018

