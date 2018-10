Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de trei ani a fost omorat in aceasta dimineata in localitatea Boureni, comuna Motca. Fetita a fost accidentata de un microbuz scolar. Soferul avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fetita se afla pe marginea drumului, ea fiind lovita la cap.

- Tragedie intr-o familie din raionul Ungheni. O fetița de 9 ani, din satul Blindești, a fost lovita mortal de automobilul primarului comunei, Vasile Casian, scrie www.jurnal.md [caption id="attachment_42078" align="alignleft" width="426"] Sursa: jurnal.md[/caption] Rudele fetiței, sfașiate de durere,…

- Astrologul Ioan Burculeț face previziuni cutremuratoare! Romania va fi lovita de o tragedie in perioada 19-28 septembrie 2018. Ioan Burculet a devenit cunoscut in Romania dupa ce a prezis victoria lui Klaus Iohannis in alegerile prezidentiale din 2014 si cutremurul devastator din Italia, din 30 octombrie…

- Tragedie la Sinaia, miercuri seara (5 septembrie), pe DN1. Doi barbați, tata și fiu, au murit dupa ce mașina in care se aflau a derapat, s-a invartit pe șosea și a ajuns pe celalalt sens de mers, unde a lovit doua autoturisme. „Nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile meteo, respectiv ploaie si…

- Accident cumplit in Iași! Patru adulți și un copil de cinci ani au ajuns la spital, dupa ce au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce stateau la terasa. Șoferul care ar fi provocat accidentul este un barbat de 50 de ani, care a adormit la volan si a izbit si doua […] The post Familie lovita in…

- Accidentul s-a petrecut in Vladeni. Fetita mergea pe marginea drumului cu un grup de prieteni si la un moment dat a iesit in fata autoturismului, povestesc martorii. Soferul era sa fie batut de tatal fetei si de alti localnici. Fetita a fost lovita la cap si a fost luata de o Ambulanta si transportata…

- O fetița de doi ani a murit calcata de tractor, in Neamț. Copila a fost prinsa sub roata din spate a remorcii autotractorului angajat intr-o depașire, intr-un moment de neatenție al parinților. Polițiștii au aflat ca tractoristul tracta o remorca neinregistrata iar barbatul are acum dosar penal. Fetița…

- Circulația e ingreunata pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a patruns pe scuarul ce delimita benzile, lovind mai multe persoane. La accident au ajuns cinci echipaje SMURD, o fetița de 5 ani și tatal ei fiind in drum spre spital.…